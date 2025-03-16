Из-за дрона ВСУ в Железногорске загорелась кровля автовокзала — Хинштейн

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Кровля автовокзала загорелась из-за украинского беспилотника в Железногорске Курской области. Об этом в Telegram-канале проинформировал губернатор Александр Хинштейн.
«В результате падения обломков произошло возгорание мягкой кровли автовокзала, а также частного гаража. Силами МЧС оба пожара уже ликвидированы», — гласит публикация чиновника.
Хинштейн добавил, что никто не пострадал. Сейчас на месте ведут работу представители экстренных служб, а госпиталь перевели в режим повышенной готовности.
Перед этим журналисты Mash информировали, что ВСУ использовали, предположительно, дроны для атаки города. Предварительно сообщалось, что целью противника мог быть горно-обогатительный комбинат. В МО РФ информацию не подтверждали.
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Никита Кротов