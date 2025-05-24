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Город Елец Липецкой области атакован беспилотниками ВСУ. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«ВСУ снова пытаются атаковать беспилотниками город Елец Липецкой области. Как рассказали SHOT местные жители, в городе сейчас громко звучит тревожная сирена, прохожие разбегаются с улиц в укрытия. Уже было слышно несколько хлопков на окраине», — передает канал.
При этом ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов объявил красный уровень опасности атаки дронов в Ельце и Елецком районе. На фоне сирены граждане стали убегать с улиц в укрытия.
На данный момент опасность атаки БПЛА объявлена в Тульской области. К тому же введен план «Ковер» в аэропорту Калуги. Там ограничен прием и вылет самолетов.
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Иван Мусатов