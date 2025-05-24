Город Елец Липецкой области атакован беспилотниками ВСУ

В минувший четверг, 22 мая, ВСУ ударили по Льгову Курской области из РСЗО HIMARS. В результате атаки пострадали 16 мирных жителей, включая двух подростков 13 и 16 лет. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на СК России.