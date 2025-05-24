СК: 22 мая ВСУ ударили по Льгову из HIMARS, пострадали 16 мирных жителей

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В минувший четверг, 22 мая, ВСУ ударили по Льгову Курской области из РСЗО HIMARS. В результате атаки пострадали 16 мирных жителей, включая двух подростков 13 и 16 лет. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на СК России.
По данным агентства, обстрелу подверглась гражданская инфраструктура города. Повреждения получили 20 автомобилей, один многоквартирный и два частных дома, уточняет «Смотрим».
В публикации отмечается, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте. Школьники, пострадавшие от обстрела, дали показания в рамках расследования. Также назначены судебно-медицинские экспертизы, чтобы определить тяжесть вреда, причиненного их здоровью.
Следователи продолжают устанавливать причастных к обстрелу украинских боевиков.
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В публикации отмечается, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте. Школьники, пострадавшие от обстрела, дали показания в рамках расследования. Также назначены судебно-медицинские экспертизы, чтобы определить тяжесть вреда, причиненного их здоровью.
Следователи продолжают устанавливать причастных к обстрелу украинских боевиков.
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Лидия Пономарева