Город Рени в Одесской области остался без еды из-за ВСУ
Город Рени в Одесской области столкнулся с серьезными проблемами с продовольствием. Об этом пишет РИА Новости.
Магазины опустели, а цены на рынках выросли в несколько раз. Местные жители сообщают о нехватке продуктов и резком подорожании товаров.
По информации источника в силовых структурах, украинская власть перенаправила транспортные пути на армейские нужды. Это решение привело к тому, что дороги, ранее использовавшиеся для доставки еды, теперь заняты военной логистикой.
