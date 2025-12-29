Достижения.рф

Солнцепек группировки «Север» уничтожил опорный пункт ВСУ в Харьковской области

Фото: iStock/IherPhoto

Бойцы группировки войск «Север» нанесли удар по укрепленному опорному пункту ВСУ в районе Волчанских Хуторов, используя тяжелую огнеметную систему ТОС-1А «Солнцепек». Об этом пишет РИА Новости.



Командир расчета с позывным «Ставр» рассказал, что они быстро выкатились на позицию и поразили цель.

Разведка сообщила о скоплении техники и пехоты противника на этом объекте. Успешную атаку поддержали беспилотники, которые корректировали огонь. Военный отметил, что его расчет работает слаженно и эффективно с начала специальной операции.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0