Солнцепек группировки «Север» уничтожил опорный пункт ВСУ в Харьковской области

29 декабря 2025, 07:45

Фото: iStock/IherPhoto

Бойцы группировки войск «Север» нанесли удар по укрепленному опорному пункту ВСУ в районе Волчанских Хуторов, используя тяжелую огнеметную систему ТОС-1А «Солнцепек». Об этом пишет РИА Новости.