Российские силы ПВО за ночь уничтожили 89 украинских БПЛА

29 декабря 2025, 08:00

Фото: iStock/e-crow

Дежурные средства российской ПВО успешно справились с угрозой в ночь с 28 на 29 декабря. Они перехватили 89 БПЛА, направленных с Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ