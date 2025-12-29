Российские силы ПВО за ночь уничтожили 89 украинских БПЛА
Дежурные средства российской ПВО успешно справились с угрозой в ночь с 28 на 29 декабря. Они перехватили 89 БПЛА, направленных с Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ
Сорок девять — над Брянской областью, восемнадцать — над Новгородской областью, одиннадцать — над Республикой Адыгея, семь — над Краснодарским краем, один — над акваторией Азовского моря, один — над Орловской областью, один — над Ростовской областью, один — над Смоленской областью.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
