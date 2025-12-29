Российский боевой лазер Laserbuzz впервые поразил FPV-дрон в километре от себя

29 декабря 2025, 06:56

Фото: iStock/Nastco

Российская лазерная система противодействия дронам Laserbuzz впервые успешно поразила беспилотник на дистанции в один километр. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на компанию-разработчика.





В ходе испытаний система противодействия FPV-дронам LazerBuzz, также известная как проект «Посох», продемонстрировала возросшую эффективность.



Система работает по принципу физического воздействия на беспилотник сфокусированным иттербиевым лазерным излучением. Модернизация компонентов и оптимизация программных алгоритмов позволили увеличить дальность поражения целей с 700 метров до километра.



На опубликованных в Telegram-канале «ТАСС» кадрах видно, как БПЛА после воздействия лазера озаряется вспышками, загорается и падает.





«Чем больше рабочая дистанция, тем безопаснее работа и больше потенциальных целей, которые может захватить комплекс LazerBuzz», — говорится в материале.