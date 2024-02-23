Город Шебекино подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА

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Город Шебекино Шебекинского городского округа подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Глава региона уточнил, что украинская армия сбросила взрывное устройство на припаркованный рядом с частным жилым домом автомобиль.
В результате атаки никто не пострадал. Повреждения получил легковой автомобиль и забор. На месте происшествия работают оперативные службы.
При этом, ранее сообщали, что средства противовоздушной обороны сработали над Курской областью. Были ликвидированы два вражеских беспилотника.
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Дана Игумнова