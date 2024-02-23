На Украине убит третий финский наемник, пишут СМИ

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Третий финский наемник убит на Украине, передает в пятницу, 23 февраля, печатное издание Ilta-Sanomat.
Уточняется, что наемник был ликвидирован в понедельник 19 февраля в районе Артемовска. Известно, что ему был 21 год.
Это третий финский наемник, убитый в зоне спецоперации, пишет издание. Всего на стороне ВСУ находятся несколько десятков бойцов из Финляндии.
Информации о точном числе и сроке их пребывания на Украине не поступало. Напомним, что о гибели первого финского наемника стало известно в июне прошлого года, второго финна в октябре 2023 года.
Минобороны России несколько раз заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве «пушечного мяса», а российские военнослужащие продолжат ликвидировать их по всей территории Украины. Некоторые наемники в интервью признавались, что украинские солдаты плохо организовывают их действия, подвергая их большой опасности.
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Это третий финский наемник, убитый в зоне спецоперации, пишет издание. Всего на стороне ВСУ находятся несколько десятков бойцов из Финляндии.
Минобороны России несколько раз заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве «пушечного мяса», а российские военнослужащие продолжат ликвидировать их по всей территории Украины. Некоторые наемники в интервью признавались, что украинские солдаты плохо организовывают их действия, подвергая их большой опасности.
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Дана Игумнова