ВСУ утром выпустили десять ракет РСЗО по Горловке.

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Вооруженные силы Украины утром в пятницу десять раз стреляли по Горловке из артиллерии.
Уточняется, что атака происходила из реактивных систем залпового огня со стороны населенного пункта Дзержинск. Есть информация, что в нападения ВСУ пострадали мирные жители. Об этом сообщает мэр Горловки Иван Приходько в своем личном телеграм-канале.
При этом, данные о погибших не поступали. Отметим, что в настоящее время атаке со стороны ВСУ подвергаются улицы Готвальда и Чкалова.
Напомним, что 21 февраля в результате обстрела Горловки со стороны украинских боевиков снаряд нанес повреждения частному жилому дому. В тот день украинские националисты также обстреляли и Донецк – ракеты попали по Республиканской клинической больнице, два медицинских сотрудника получили ранения.
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При этом, данные о погибших не поступали. Отметим, что в настоящее время атаке со стороны ВСУ подвергаются улицы Готвальда и Чкалова.
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Дана Игумнова