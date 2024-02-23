Российские бойцы на багги ушли от дрона-камикадзе ВСУ в Авдеевке

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Бойцы группировки российских войск «Центр» на багги смогли уйти от летящего на них дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины в Авдеевке в Донецкой Народной Республике. Об этом передает РИА Новости.
Происходящее смогла зафиксировать камера на каске российского военнослужащего. Уточняется, что во время поездки бойцы заметили летящий на них FPV-дрон. На видео было видно, как российские солдаты замечают летящий на них вражеский дрон-камикадзе.
Для того, что скрыться от него, водитель увеличил скорость транспорта и начал выполнять маневры. Через некоторые время, рядом с автомобилем прогремел взрыв. Все бойцы остались живы, однако некоторые получили легкую контузию.
Кроме того, второй дрон-камикадзе предпринял попытку подбить другую багги, на пути которой находился подбитый украинский транспорт. Российским солдатам удалось резко остановиться и рассредоточиться, поделился информацией военный ВС РФ с позывным «Весна».
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Дана Игумнова