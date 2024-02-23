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Российские бойцы на багги ушли от дрона-камикадзе ВСУ в Авдеевке

Бойцы группировки «Центр» на багги ушли от дрона-камикадзе ВСУ в Авдеевке
23 февраля 2024, 08:50
Фото: istockphoto / vadimrysev

Фото: istockphoto / vadimrysev

Бойцы группировки российских войск «Центр» на багги смогли уйти от летящего на них дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины в Авдеевке в Донецкой Народной Республике. Об этом передает РИА Новости.
Происходящее смогла зафиксировать камера на каске российского военнослужащего. Уточняется, что во время поездки бойцы заметили летящий на них FPV-дрон. На видео было видно, как российские солдаты замечают летящий на них вражеский дрон-камикадзе.

Для того, что скрыться от него, водитель увеличил скорость транспорта и начал выполнять маневры. Через некоторые время, рядом с автомобилем прогремел взрыв. Все бойцы остались живы, однако некоторые получили легкую контузию.


Кроме того, второй дрон-камикадзе предпринял попытку подбить другую багги, на пути которой находился подбитый украинский транспорт. Российским солдатам удалось резко остановиться и рассредоточиться, поделился информацией военный ВС РФ с позывным «Весна».

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ВСУ утром выпустили десять ракет РСЗО по Горловке
Горловка снова подверглась атаке ВСУ, есть пострадавшие
23 февраля 2024, 08:28

Фото: istockphoto / Semen Salivanchuk

Вооруженные силы Украины утром в пятницу десять раз стреляли по Горловке из артиллерии.
Уточняется, что атака происходила из реактивных систем залпового огня со стороны населенного пункта Дзержинск. Есть информация, что в нападения ВСУ пострадали мирные жители. Об этом сообщает мэр Горловки Иван Приходько в своем личном телеграм-канале.

При этом, данные о погибших не поступали. Отметим, что в настоящее время атаке со стороны ВСУ подвергаются улицы Готвальда и Чкалова.

Напомним, что 21 февраля в результате обстрела Горловки со стороны украинских боевиков снаряд нанес повреждения частному жилому дому. В тот день украинские националисты также обстреляли и Донецк – ракеты попали по Республиканской клинической больнице, два медицинских сотрудника получили ранения.

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На Украине рассекретили подробности неудачи плана ВСУ в Авдеевке
Аналитик Кирический: участь ВСУ в Авдеевке предопределили за несколько часов
23 февраля 2024, 06:01

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали срочно покидать свои позиции в Авдеевке после того, как российская армия всего за несколько часов осложнила ситуацию для украинских войск. Об этом рассказал аналитик Defence Express Иван Киричевский в эфире YouTube-канала Ukrlife.
Киричевский пояснил, что «3-я штурмовая бригада ВСУ должна была стабилизировать» линию обороны для последующего отвода на запасные позиции.

«А вышло немного наоборот, что это [ненадежный] заслон», – сетует эксперт.

Киричевский добавил, что командный пункт в Киеве до сих пор не знает точной суммы ущерба от бегства ВСУ из города.

Напомним, Авдеевка была освобождена российской армией 17 февраля. В ночь на субботу главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отдал официальный приказ об отходе украинских войск из города, однако, по заявлению Минобороны РФ, ВСУ начали бежать из Авдеевки ещё за сутки до приказа Сырского.

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#украина
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Франция заявила о недолговечности западной техники в условиях боевых действий на Украине
Figaro: французская техника не готова к украинским реалиям
23 февраля 2024, 04:03

Фото: iStock/OlyaSolodenko

Военная техника, поставляемая Украине западными странами, оказалась несоответствующей реалиям на украинском фронте. Об этом пишет газета Le Figaro, ссылаясь на французского офицера.
Экологически чистые материалы, из которых изготовлены западные боевые машины, недолговечны в боевых условиях. По словам собеседника издания, некоторые защитные оплетки на электрических проводах были сделаны из кукурузных волокон, в результате чего крысы перегрызли провода некоторых машин.

Он также заявил, что западные машины были созданы для демонстрации передовых технологий.

«К счастью, у украинцев в запасах оставалась старая советская техника», – добавил источник газеты.

Ранее подполковник ЛНР Андрей Марочко заявлял, что колесная и гусеничная западная техника ВС сталкивается с проблемами эксплуатации.

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#танки
#техника
#всу
#украина
#сво
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Российские войска уничтожили колумбийских наемников ВСУ
Vanguardia: в ходе удара ВС РФ погибли четыре колумбийских наемника ВСУ
23 февраля 2024, 02:44

Фото: iStock/Ildar Imashev

Четверо колумбийских наемников, воевавших в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), были убиты в результате удара в Донецкой народной республике (ДНР). Об инциденте сообщила газета Vanguardia.
Издание отмечает, что российские войска атаковали подконтрольный Киеву населенный пункт Курахово.

По данным материалов, одним из бойцов был 28-летний Вильмар Мартинес Васкес. Он вступил в «Международный легион» ВСУ в апреле 2023 года. По словам его колумбийского дяди, Васкес служил в местной армии, а после демобилизации работал в секторе безопасности в Дубае. Однако в прошлом году ему предложили «тройную зарплату» за вступление в ряды украинской армии.

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#днр
#солдаты
#украина
#военные
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На Украине отметили важность ротации военных для обороны
Офицер Кроткевич: ВСУ требуется ротация военных для обороны Киева и Харькова
23 февраля 2024, 02:00

Фото: iStock/zabelin

Майор и начальник штаба бригады «Азов»* Богдан Кротевич заявил, что ротация сил на передовой необходима для обороны украинских городов. Слова Кротевича приводит информационное агентство ТАСС.
Кротевич отметил, что под угрозой находится Харьков и Киев в частности.

«Если сейчас не хватает войск, чтобы поменять бригады, которые по году стоят на линии фронта, то у нас точно не будет войск, чтобы оборонять Харьков, Киев и так далее», – сказал офицер.

Ранее немецкий журналист Грегор Швунг заявил, что в Киеве при взгляде на успехи российской армии испытывают панику.

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#украина
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#сво
#всу
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В Пентагоне заявили об успехах ВСУ на фронте
Пентагон: ВСУ добиваются успеха на восточном и южном фронтах
23 февраля 2024, 01:17

Фото: iStock/zabelin

Заместитель представителя Пентагона Сабина Сингх заявила, что украинские войска продвигаются на востоке и юге страны, сообщает ТАСС.
В то же время она признала, что армия сталкивается с некоторыми трудностями. Сингх отметила, что армии не хватает боеприпасов и артиллерии, особенно из-за отсутствия поставок помощи с Запада.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что страна приняла десятки БТР М113 и ожидает получения еще нескольких сотен.

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#сво
#всу
#украина
#военные
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Путин заявил об увеличении поставок танков и БПЛА в ВС РФ
Путин: поставки танков и БПЛА в ВС РФ возросли в несколько раз
23 февраля 2024, 00:21

Фото: iStock/cla78

Поставки танков, беспилотников и другого вооружения по заказу Вооруженных сил России за последние годы выросли в несколько раз, а производство перспективных образцов и внедрение искусственного интеллекта в военную отрасль переходят на следующий этап. Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня защитника Отечества.
Президент отметил, что в последние годы предприятия военно-промышленного комплекса наращивают производство и поставки наиболее востребованного вооруженными силами оружия.

«Прежде всего, высокоточных средств поражения и беспилотных летательных аппаратов разных типов, танков, бронемашин, артиллерии, а также систем ПВО, контрбатарийной борьбы, средств связи и разведки», – перечислил глава государства.

Следующие задачи – разработка и серийное производство перспективных образцов, внедрение в военную сферу технологий искусственного интеллекта, подчеркнул Путин.

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#вооружённые силы рф
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#танки
#бпла
#искусственный интеллект
#военные
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Украинский беспилотник попытался атаковать Брянскую область
Богомаз: В Брянской области сбит украинский беспилотник
22 февраля 2024, 22:22

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В Брянской области сбит украинский беспилотник самолетного типа. Пострадавших нет. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз.
«Украинские террористы предприняли попытку атаковать объекты на территории Суражского района с помощью БПЛА.», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что украинский беспилотник сбили с помощью российской системы противовоздушной обороны. Также, по словам главы региона, в результате вражеской атаки никто не пострадал. Также нет разрушений на земле.

Минувшей ночью Богомаз также сообщал, что над Брянской областью уничтожен украинский дрон. Речь о БПЛА самолетного типа. Он был уничтожен над территорией Клинцовского района силами ПВО, уточнил глава области.


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#беспилотник
#бпла
#террористы
#telegram
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Украина получила десятки БТР M113 и ждет получения еще нескольких сотен
Умеров: На Украину прибыли десятки БТР M113, ожидается еще несколько сотен
22 февраля 2024, 21:26

Фото: iStock/married man

Украина получила несколько десятков бронетранспортеров М113, они уже направлены на позиции в ВСУ. Об этом заявил министр обороны страны Рустем Умеров.
14 февраля в Испании заявили, что на Украину будут переданы бронетранспортеры М113 и новая партии боеприпасов.

«Получили новые бронетранспортеры M113, оборудованные для эвакуации раненых. Десятки эвакуационных бронемашин уже прибыли на Украину. Еще несколько сотен ожидаются в ближайшее время», — написал Умеров в своей социальной сети.

Однако он не уточнил, какая именно страна передала Украине данную технику, но уточнил, что она уже направлена на позиции ВСУ.

Ранее глава минобороны Дании Троельс Лунд Поульсен заявил, что Копенгаген летом текущего года передаст Украине первую партию истребителей F-16. Он также отметил, что в новый пакет военной помощи для Украины войдут средства противовоздушной обороны, беспилотники, а также 15 тысяч артиллерийских снарядов.

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