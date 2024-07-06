«Боевой хорёк»: Сибирские десантники приручили хорька на СВО

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Сибирские десантники приручили хорька в зоне специальной военной операции. Теперь пушистый «боец» защищает провизию от грызунов и каждый день радует «боевых товарищей» своей лаской. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что хищник сам пришёл в пункт временной дислокации новосибирского автобатальона. Кадры с хорьком военнослужащие прислали волонтёрам Народного фронта.
Примечательно, что дикий зверек не побоялся солдат и сразу с ними подружился. При этом никого другого на «свою» территорию пушистый боец не подпускает, а с грызунами, которые рискуют покуситься на еду, хорек безжалостно расправляется.
Ранее сообщалось, что глава Коми Владимир Уйба объявил, что передал котенка по имени Симба матери погибшего участника спецоперации Романа Попова. Этого котенка Роман приютил во время службы в зоне военных действий. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Примечательно, что дикий зверек не побоялся солдат и сразу с ними подружился. При этом никого другого на «свою» территорию пушистый боец не подпускает, а с грызунами, которые рискуют покуситься на еду, хорек безжалостно расправляется.
Ранее сообщалось, что глава Коми Владимир Уйба объявил, что передал котенка по имени Симба матери погибшего участника спецоперации Романа Попова. Этого котенка Роман приютил во время службы в зоне военных действий. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова