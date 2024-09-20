«‎Под землей»: Появились новые подробности о пораженном ракетой центре спецрадиосвязи ВСУ

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Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что главный центр специальной радиосвязи военной разведки Украины, который поразили бойцы ВС России, был скрыт глубоко под землей. Об этом пишет РИА Новости.
Минобороны ранее сообщило, что российская армия нанесла поражение главному центру специальной радиосвязи ГУР ВСУ. В сообщении ведомства не были указаны подробности удара, а также отсутствовала информация о потерях, понесенных украинской армией в результате бомбардировки.
По его словам, центр на поверхности был замаскирован под заброшенный гражданский объект.
Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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ВС РФ поразили главный центр специальной радиосвязи ГУР ВСУ
«Согласно поступившей оперативной информации, центр военной разведки украинских боевиков находился в Киевской области. Враг старательно его замаскировал, создав основную инфраструктуру глубоко под землей», — сказал Председатель комиссии Общественной палаты РФ Рогов.
По его словам, центр на поверхности был замаскирован под заброшенный гражданский объект.
Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Дарья Осипова