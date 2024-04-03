«Города-смертники»: что будет со Славянском и Краматорском

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ВСУ хотят сделать Славянск и Краматорск городами-смертниками. Об этом рассказал координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Его слова передаёт РИА Новости.
«Это значит, что дальше мы выходим на линию Краматорск-Славянск-Красноармейск, где сейчас (главком ВСУ Александр – ред.) Сырский готовит так называемую линию обороны для того, чтобы эти города сделать городами-смертниками», — сказал Водолацкий.
Он пояснил, что ВСУ оборудуют укрепрайоны в каждом доме, детском саду и школе и ставят там тяжелое вооружение. Украинские военные также минируют социальные объекты, чтобы взорвать их при своем отходе из этих городов.
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