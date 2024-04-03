Сдача городов: немецкий офицер испугался масштабного прорыва РФ

Фото: istock / EvgeniyShkolenko
Давление Вооруженных сил РФ неизбежно вынудит Украину сдать новые города и населенные пункты, чтобы удержать фронт от провала. Об этом заявил полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер в интервью каналу Welt.
«Им (Украине — ред.) <…>, вероятно, придётся время от времени сдавать отдельные города, чтобы избежать опасности прорыва фронта», — отметил Рихтер.Как считает офицер, ВСУ необходимо уменьшить линию фронта, а оборонительные позиции углубить. Но даже при таких действиях украинские войска не смогут полностью исключить масштабный прорыв российских войск, пояснил он.
Читайте также:
Пять из шести ТЭС серьезно разрушены, заявили на Украине
Медведев прокомментировал возможность признания Украины страной-террористом
На ЧВК могут распространить присвоение статуса инвалида боевых действий
Алина Юрчак