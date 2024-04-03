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«Военный кризис»: ВСУ рухнут, как только ВС РФ сконцентрирует удар в одном месте

Politico: фронт ВСУ рухнут, как только ВС РФ сконцентрируются в одном месте
03 апреля 2024, 07:26
Фото: iStock/JARAMA

Фото: iStock/JARAMA

Оборона ВСУ обвалится, как только армия России сконцентрирует свои силы в одном месте. Об этом пишет Politico, ссылаясь на высокопоставленных украинских командиров.
«Офицеры сказали, что существует значительный риск обрушения фронта (ВСУ — ред.) на том участке, на котором российские генералы решат сконцентрировать усилия», — говорится в материале.

Командиры ВСУ утверждают, что ВС РФ могут прорвать украинский фронт, потому что значительно превосходят армию Украины по численности. Также российские военные начали массовое применение планирующих авиабомб. При этом один из украинских офицеров также выразил мнение, что Запад уже не сможет помочь ВСУ справиться с натиском российской армии.


Таким образом, издание утверждает, что на Украине наступил военный кризис. Тем временем Россия собирает ресурсы и готовится к мощному наступлению в августе грядущего лета или даже раньше.

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Командир взвода беспилотников призвал не отвлекать детей от компьютерных игр
Командир взвода БПЛА: любящие видеоигры дети быстрее учатся управлению дронами
03 апреля 2024, 06:13

Фото: istock / gorodenkoff

Мужчины, которые в гражданской жизни много играли в компьютерные игры, быстрее осваивают управление беспилотниками. Так что если подросток увлекается геймерством, то не стоит его отвлекать.
Об этом РИА Новости заявил командир взвода БПЛА 20-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск с позывным «Бошка». Стоит отметить, недавно военнослужащий был награжден орденом Мужества.

«Это ему это очень сильно поможет. Вот у меня есть такие парни, у которых моторика рук очень сразу развита за счет этого. Поэтому это вообще идеальные парни, побольше бы таких здесь. Очень помогает, если игрался там в игрушки», — заявил собеседник издания.
Разумеется, в бою операторы дронов понимают, что это не игра. Как считает «Бошка», вопрос стоит в том, что в такой же экран смотрит противник. Поэтому важно проявлять безразличие и думать исключительно о победе.

Ранее сообщалось, что российский снайпер победил в снайперской дуэли под Работино двух бойцов ВСУ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Снайпер ВС РФ победил в снайперской дуэли под Работино двух бойцов ВСУ
03 апреля 2024, 05:57

Фото: istock / Three Spots

Снайпер 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» ликвидировал двух снайперов украинской армии около Работино Запорожской области. Это произошло в момент смены позиции бойцов ВСУ, рассказал РИА Новости старший снайпер с позывным «Ветка».
«Иногда везет — ротация (противника) проходит рядышком, в районе 200-300 метров. И есть возможность отработать по двум-трем целям. Вражеские снайперы обычно работают под шквалом огня (ВСУ), чтобы сложнее было выявить их позиции, но им не повезло. С оператором (БПЛА) и со снайперской парой мы обнаружили их позицию и отработали по ним», — заявил военный.
Боец добавил, что снайперы могут ожидать цель от 8 часов до нескольких дней.

Ранее украинских военных уличили в обмане в зоне СВО с помощью дроновс украинскими флагами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#бпла
#новости
#всу
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Сдача городов: немецкий офицер испугался масштабного прорыва РФ
Полковник Рихтер: ВСУ придется сдать несколько городов, чтобы удержать фронт
03 апреля 2024, 04:28

Фото: istock / EvgeniyShkolenko

Давление Вооруженных сил РФ неизбежно вынудит Украину сдать новые города и населенные пункты, чтобы удержать фронт от провала. Об этом заявил полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер в интервью каналу Welt.
«Им (Украине — ред.) <…>, вероятно, придётся время от времени сдавать отдельные города, чтобы избежать опасности прорыва фронта», — отметил Рихтер.
Как считает офицер, ВСУ необходимо уменьшить линию фронта, а оборонительные позиции углубить. Но даже при таких действиях украинские войска не смогут полностью исключить масштабный прорыв российских войск, пояснил он.

Ранее бойцов ВСУ уличили в обмане в зоне спецоперации с помощью беспилотников с украинскими флагами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#интервью
#всу
#рф
#украина
#вс рф
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«Еще и гордятся этим»: Раскрыт хитрый обман бойцов ВСУ
Бойцов ВСУ уличили в обмане в зоне СВО с помощью БПЛА с украинскими флагами
03 апреля 2024, 03:30

Фото: istock / Jakub Laichter

Украинские войска уличили в действиях, которые направлены на запутывание данных о ходе конфликта и продвижении Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»
По данным канала, в занятые РФ населенные пункты, такие как Бахмут, ВСУ направляют беспилотники с флагами Украины.
«Отправляют дроны, чтобы повесить флажки. Так они сбросили сине-желтую тряпку на ржавой водонапорной башне Артемовска (Бахмута)», — сказано в публикации.
Стоит отметить, что о таких бессмысленных действиях бойцы ВСУ с гордостью рассказывают в новостях, как будто эти действия приравниваются к захвату городов Донбасса украинской стороной.

Ранее разработчик рассказал о применении в зоне СВО барражирующих боеприпасов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#операции
#всу
#рф
#дроны
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Пять из шести ТЭС серьезно разрушены, заявили на Украине
Украинский холдинг: Украина потеряла 80% генерирующих мощностей
02 апреля 2024, 23:58

Фото: iStock/Roman Novitskii

Удары по теплоэлектростанциям (ТЭС) на Украине нанесли серьезный ущерб, в результате чего было потеряно 80% генерирующих мощностей станции, сообщил местный энергетичский холдинг ДТЭК в своем Telegram-канале.
«80 процентов генерирующих мощностей компании потеряны. Пять из шести наших ТЭС серьезно повреждены. Ситуация очень тяжелая», – указано в сообщении.

Компания также сопроводила сообщение видео, на котором запечатлены последствия атаки на одну из ее теплоэлектростанций. По данным холдинга, атака произошла в период с 22 по 29 марта.

22 марта российские войска начали масштабную атаку на энергосистему Украины. По словам представителей в Киеве, атака на энергетический сектор стала крупнейшей за последнее время.

29 марта, после бомбардировки энергосистем Украины, Министерство энергетики Украины призвало молчать о последствиях и целях российский ударов.

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#энергетика
#украина
#вс рф
#ракетный удар
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Губернатор Старовойт: Силами ПВО в Курской области сбит беспилотник
02 апреля 2024, 21:52

Фото: iStock/e-crow

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Курской областью. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
Жители Курской области вечером 2 апреля услышали громкие звуки. Это была работа сил российского ПВО, которые перехватили украинский беспилотник в небе.

Губернатор обратился к людям с просьбой не приближаться к обломкам дронов и, в случает обнаружения, не трогать их. Подобное любопытство может стать предпосылкой для причинения вреда жизни и здоровью граждан.

Ранее в области сработал сигнал оповещения о ракетной опасности.

Председатель Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов предложил решение, как жителям России справиться с непрекращающимися атаками беспилотников. Для этого, по мнению депутата, необходимо взять Киев. Тогда беспредел с беспилотниками закончится.

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#курская область
#всу
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Медведев прокомментировал возможность признания Украины страной-террористом
Медведев заявил, что Украина уже фактически является террористическим государством
02 апреля 2024, 21:32

Фото: сайт Кремля

Украина фактически уже является террористическим государством, написал в своем Telegram-канале заместитель секретаря Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
Он отметил, что обсуждать этот вопрос бессмыслено. По его мнению, Украина безнаказанно применяет насилие как против своих граждан, так и против иностранных, в том числе в городах, окопах и даже в тюрьмах.

Медведев выразил уверенность в том, что России не удастся провести подобное решение в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций, так как большинство стран Запада не поддержат его.

Кроме того, он считает, что украинскую власть не будут судить ни Международный уголовный суд, ни другие судебные органы.

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#террористы
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На ЧВК могут распространить присвоение статуса инвалида боевых действий
Путин пообещал распространить присвоение статуса инвалида боевых действий на ЧВК
02 апреля 2024, 21:19

Фото: iStock/Anna_Anikina

Процедуру присвоения статуса инвалида боевых действий могут расширить на членов частных военных компаний.
С таким заявлением выступил президент России на встрече в руководителем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой, передает РИА Новости.

Он добавил, что соответствующая инициатива в настоящее время рассматривается в правительстве РФ.

Цивилева отметила, что сотрудники частных военных компаний, включая защитников Донбасса, не проходят военно-врачебную комиссию, а лишь медико-социальную экспертизу, что мешает им получить статус инвалида по боевым действиям.

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ООН призвала прекратить атаки БПЛА по гражданской инфраструктуре
Генсек ООН Дюжаррик призвал прекратить атаки БПЛА по гражданской инфраструктуре
02 апреля 2024, 20:27

Фото: istockphoto/Askolds

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик высказался против атак на гражданскую инфраструктуру и призвал к их немедленному прекращению в ответ на атаку беспилотников на объекты в Татарстане.
«Мы против всех атак на гражданскую инфраструктуру и призываем к их немедленному прекращению», — цитирует его РИА Новости.
Ранее власти Татарстана сообщили о нападении беспилотных летательных аппаратов на предприятия в Елабуге и Нижнекамске во вторник утром. При этом серьезных разрушений не произошло, и технологический процесс на предприятиях не пострадал.

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