«Военный кризис»: ВСУ рухнут, как только ВС РФ сконцентрирует удар в одном месте

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Оборона ВСУ обвалится, как только армия России сконцентрирует свои силы в одном месте. Об этом пишет Politico, ссылаясь на высокопоставленных украинских командиров.
«Офицеры сказали, что существует значительный риск обрушения фронта (ВСУ — ред.) на том участке, на котором российские генералы решат сконцентрировать усилия», — говорится в материале.
Командиры ВСУ утверждают, что ВС РФ могут прорвать украинский фронт, потому что значительно превосходят армию Украины по численности. Также российские военные начали массовое применение планирующих авиабомб. При этом один из украинских офицеров также выразил мнение, что Запад уже не сможет помочь ВСУ справиться с натиском российской армии.
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Элина Позднякова