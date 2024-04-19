Областные власти Одессы сообщили о повреждении припортовой инфраструктуры

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В Одесской области повреждены объекты припортовой инфраструктуры. Один человек госпитализирован.
Об этом сообщил глава военной областной администрации (ОВА) Олег Кипер. До этого в регионе звучали сигналы воздушной тревоги. Украинские власти регулярно сообщают о взрывах и повреждениях различных объектов. Зачастую воздушная тревога объявляется на всей территории страны. Особенно часто ударам подвергаются объекты энергетической и транспортной инфраструктуры.
17 апреля взрывы звучали в самой Одессе. По словам Кипера, тогда информации о пострадавших не поступало. 10 апреля появилось сообщение о взрыве и последовавшем пожаре на энергетическом объекте. Также регулярно страдают порт и припортовые сооружения в регионе.
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Александр Бойцов