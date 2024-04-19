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Областные власти Одессы сообщили о повреждении припортовой инфраструктуры

19 апреля 2024, 17:25
Фото: istockphoto/RamonCast

Фото: istockphoto/RamonCast

В Одесской области повреждены объекты припортовой инфраструктуры. Один человек госпитализирован.


Об этом сообщил глава военной областной администрации (ОВА) Олег Кипер. До этого в регионе звучали сигналы воздушной тревоги. Украинские власти регулярно сообщают о взрывах и повреждениях различных объектов. Зачастую воздушная тревога объявляется на всей территории страны. Особенно часто ударам подвергаются объекты энергетической и транспортной инфраструктуры.

17 апреля взрывы звучали в самой Одессе. По словам Кипера, тогда информации о пострадавших не поступало. 10 апреля появилось сообщение о взрыве и последовавшем пожаре на энергетическом объекте. Также регулярно страдают порт и припортовые сооружения в регионе.

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#страны
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#воздушная тревога
#одесса
#украина
Полковник СБУ: на планете нет столько ПВО, чтобы закрыть небо Украины от ВКС РФ
19 апреля 2024, 17:54

Фото: iStock/vadimrysev

В мире нет столько систем ПВО, чтобы прикрыть всю территорию Украины от российских ударов. Об этом заявил полковник СБУ Олег Стариков в своем блоге на YouTube.
«Такого количества средств, которые необходимы для защиты всей территории Украины системами ПВО, ракет для ПВО в мире просто нет», — отметил он

По словам эксперта, страны Европы не хотят расставаться с оставшимся на складах военным арсеналом. Потому что запугивают себя «российским вторжением».

«Сидит такой канцлер Германии Олаф Шольц и думает: «Я сейчас Украине все передам, а Путин ко мне придет, чем я буду защищаться?» Какая экономика в мире потянет для того, чтобы дать нам такое количество ракет?», — задался вопросом Стариков.

ВС РФ за прошедшую неделю подбили семь украинских самолетов. В частности были уничтожили три истребителя МиГ-29 и четыре военно-транспортных самолета Ан-26 ВВС Украины на аэродроме базирования, а также два радиолокатора наведения воздушных целей и четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, а также пусковую установку зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ.

Ранее областные власти Одессы сообщили о повреждении припортовой инфраструктуры. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Подполье рассказало о пытках, которые устраивают украинские спецслужбы
Подпольщики: украинские спецслужбы пытают подозреваемых в связях с Россией
19 апреля 2024, 17:52

Фото: istockphoto/Diy13

Сотрудники украинской полиции и СБУ пытают всех, кого подозревают в сотрудничестве с РФ. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на командира подпольной организации «Херсонское сопротивление».
По его словам, если правоохранители устанавливают какую-либо связь подозреваемого с РФ, к нему применяют психологическое и физическое воздействие.

После этого человек попадает в СИЗО или пропадает без вести, заключил собеседник издания.

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В США назвали два аспекта, в которых российские военные превосходят ВСУ
19 апреля 2024, 17:49

Фото: istockphoto/chameleonseye

Существуют два фактора, в которых российская армия превосходит Вооружённые силы Украины. Это количество солдат, а также надёжного и безотказного оружия.
Об этом со ссылкой на экспертов пишет американское издание The Wall Street Journal. Кремль сумел извлечь максимальную выгоду из подавляющего численного превосходства своих солдат, вооружив их старым, но абсолютно надёжным оружием, говорится в публикации. Авторы статьи также указывают на то, что Россия успешно выполняет цели спецоперации, так как сумела перевести экономику на военные рельсы и добиться максимальной отдачи от предприятий военно-промышленного комплекса.

В материале также утверждается, что Москва сумела наладить новые цепочки поставок с тем, чтобы получать западные высокотехнологичные компоненты для производства современной военной техники через третьи страны. Авторы публикации, впрочем, не приводят никаких доказательств этому утверждению.

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#всу
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Пророссийское подполье в Херсоне завладело оружием НАТО через соратников в ВСУ
19 апреля 2024, 17:28

Фото: сайт Минобороны РФ

Подполье в Херсоне начало использовать оружие НАТО. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заявление организации «Русский Херсон».
«Теперь у нас есть возможность использовать натовское оружие с пользой для нашего общего дела по уничтожению боевиков», — сообщили представители организации.
Они пояснили, что использовать натовское оружие стало возможным благодаря «своим» людям в рядах украинской армии. Солдаты ВСУ передали организации гранатометы и стрелковое оружие.

Прежде сообщалось, что Подполье сообщило о возможном ударе по заводу «Мотор Сич» в Запорожье. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#оружие
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#всу
#запорожье
#сво
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Зеленский встретился с военнослужащими ВСУ в Часовом Яре
19 апреля 2024, 17:03

Фото: iStock/Jakub Laichter

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Часов Яр и заслушал доклады военных. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Публикация сопровождается коротким видео. На нём в закрытом помещении присутствуют сам Зеленский и несколько военных. Определить где именно оно было снято не получилось.

По словам президента Украины, он заслушал доклад командира бригады, а после вручил бойцам награды.

У ВСУ ощущается явный недостаток живой силы, вооружений и техники. Поэтому задача отражения атак российской армии в районе Часов Яра для них становится непосильной. Такое мнение высказал отставной украинский генерал Сергей Кривонос. Он также отметил, что, кроме того, что у командиров бригад не хватает ни людей, ни техники, время также играет не на руку ВСУ. Кривонос назвал Часов Яр господствующей высотой, которую украинцам скорее всего не удастся удержать.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#зеленский
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На Украине сотрудники военкомата похитили мужчину
В Днепропетровской области сотрудники ТЦК похитили стоявшего у дома мужчину
19 апреля 2024, 16:44

Фото: iStock/Michele Ursi

Неизвестные, предположительно сотрудники военкомата, похитили мужчину на улице в Днепропетровской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
У одного из домов, где стоял мужчина, остановился автомобиль. Из машины вышли люди, которые набросились на гражданина. После этого его силой посадили в салон и увезли в неизвестном направлении. Сейчас его место нахождения неизвестно.

Ранее сообщалось, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинское название военкомата) направили в полицию 5387 обращений об установлении местонахождения военнообязанных, которые нарушили правила воинского учета и законодательство о мобилизации. В Киевский центр комплектования должны были быть доставлены 4955 человек. Однако всего установить местонахождение удалось только 1,4 тыс. человек из списка. ТЦК много раз заявляли о поиске мужчин, которые после получения повестки не явились в центр.

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#всу
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В Минобороны РФ рассказали, сколько военных ВСУ сдались в плен
Минобороны: за неделю в плен сдались 27 солдат ВСУ
19 апреля 2024, 16:10

Фото: iStock/Anna_Anikina

В период с 13 по 19 апреля в плен к российским военным сдалось 27 солдат ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе МО РФ.
Данных о том, на каких участках линии соприкосновения сдались бойцы ВСУ, не говорится.

Ранее солдат ВСУ Виталий Федорчук рассказал, что ему удалось сдаться в плен, помахав российскому дрону. По его словам, в зоне СВО есть позиция, куда направляются бойцы ВСУ в составе небольших групп. Иногда оттуда возвращается всего один человек, о судьбе других, как правило неизвестно. Они либо пропадают без вести, либо погибают. Когда пришла очередь идти на эту позицию Федорчуку, он отправился туда в составе группы из трех военных, два из которых были ликвидированы.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#солдат
#рф
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Россия может завершить конфликт на Украине уже сегодня, заявили страны G7
G7 потребовала от России уйти с территорий, которые считает частью Украины
19 апреля 2024, 16:10

Фото: iStock/Bet_Noire

Москва имеет возможность положить конец конфликту на Украине «уже сегодня», говорится в совместном заявлении министров иностранных дел стран G7, передает РИА Новости.
В своем заявлении министры МИД стран G7 снова выразили требование о выводе российских вооруженных сил с территорий, которые Запад признает украинскими, несмотря на результаты проведенных там референдумов, на которых большинство местных жителей высказались за воссоединение с РФ.

Напомним, что Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин объявил, что основной целью операции является «защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима».

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ВС России за неделю уничтожили семь украинских самолетов
Минобороны: ВС России за неделю уничтожили три украинских МиГ-29 и четыре Ан-26
19 апреля 2024, 15:56

Фото: iStock/Volodymyr Vorobiov

Вооруженные силы России на минувшую неделю подбили семь украинских самолетов, среди которых оказались МиГ-29 и Ан-26, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
В частности были уничтожили три истребителя МиГ-29 и четыре военно-транспортных самолета Ан-26 ВВС Украины на аэродроме базирования, а также два радиолокатора наведения воздушных целей и четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, а также пусковую установку зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ.

Ранее в Минобороны также заявили, что в связи с активностью ВСУ на границе, российские военные приняли решение нанести удары по объектам ВВС Украины и их технике. Отмечалось, что эти действия призваны предотвратить возможные атаки и ущерб со стороны украинских вооруженных сил и обеспечить безопасность на границе.

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