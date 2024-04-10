Рогов сообщил о взрывах в порту Черноморска и на мосту в Одессе

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В Одессе и Черноморске произошло несколько взрывов.
Об этом написал в своем Telegram-канале глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
Он добавил, что Одесса была и будет свободной.
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«Прилёты по порту в Черноморске (Ильичёвске) и по железнодорожному мосту в Одессе. После этих прилётов в Одессе и области звучат новые взрывы. Работает ПВО ВСУ, что представляет наибольшую опасность для мирного населения», — написал Рогов.
Он добавил, что Одесса была и будет свободной.
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Артем Кузьмин