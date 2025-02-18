Госдеп: на переговорах между РФ и США был сделан важный шаг вперед

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Одной встречи недостаточно, чтобы закончить украинский конфликт, однако на переговорах российская и американская стороны сделали важный шаг вперед. Об это пишет агентство Reuters со ссылкой на Госдеп США.
«Стороны намерены работать над нормализацией дипотношений, но одной встречи недостаточно для решения украинского конфликта», — говорится в сообщении.Тем не менее уточняется, что в рамках встречи был сделан важный шаг вперед.
Стороны пришли к обоюдному выводу, что прекращение конфликта на Украине должно стать устойчивым и приемлемым для всех сторон.
Кроме того, глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио договорились создать механизм консультаций для устранения «раздражителей» в двусторонних отношениях. Кроме того, планируется назначить команды на высоком уровне для начала работы по Украине.
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Элина Позднякова