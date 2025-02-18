Эрдоган начал переговоры с Зеленским по урегулированию конфликта на Украине

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: kremlin.ru)
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган ведет переговоры с Владимиром Зеленским по урегулированию украинского конфликта. Диалог политиков проходит в Анкаре.
«Двусторонние переговоры начались», — уточнили в канцелярии Эрдогана.Перед этим Зеленский говорил о том, что хочет обсудить с президентом Турции гарантии безопасности для Украины. Глава киевского режима прибыл в Анкару накануне вечером, 17 февраля.
Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии продолжаются российско-американские переговоры. Со стороны РФ в них принимают участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков.
Недавно появилась информация, что переговоры прошли в позитивном ключе.
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Никита Кротов