Госдеп заявил об обеспокоенности союзников США из-за плана Зеленского

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«План победы» президента Украины Владимира Зеленского вызвал обеспокоенность среди союзников США. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер, пишет РИА Новости.
По словам представителя Госдепа, обсуждение положений плана украинского лидера продолжается. На вопрос о возможном ответе Вашингтона на отправку КНДР войск для участия в украинском противостоянии на стороне Москвы Миллер пояснил, что консультации с союзниками по этому вопросу также идут.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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