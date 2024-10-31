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Госдеп заявил об обеспокоенности союзников США из-за плана Зеленского

Госдеп: «план победы» Зеленского вызвал обеспокоенность среди союзников США
Фото: iStock/ValleraTo

Фото: iStock/ValleraTo

«План победы» президента Украины Владимира Зеленского вызвал обеспокоенность среди союзников США. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер, пишет РИА Новости.


По словам представителя Госдепа, обсуждение положений плана украинского лидера продолжается. На вопрос о возможном ответе Вашингтона на отправку КНДР войск для участия в украинском противостоянии на стороне Москвы Миллер пояснил, что консультации с союзниками по этому вопросу также идут.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Порт Бердянска подвергся атаке беспилотников-камикадзе ВСУ
Украинские беспилотники-камикадзе атаковали порт Бердянска в Запорожской области
31 октября 2024, 08:41

Фото: istock/Tomas Ragina

Порт Бердянска в Запорожской области стал объектом террористической атаки, осуществленной, по информации местных властей, украинским режимом с использованием беспилотников-камикадзе. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале «‎Бердянск. Официально».
В сообщении, опубликованном в Telegram-канале, говорится, что в результате налета работала система противовоздушной обороны.

Все дежурные и оперативные службы уже находятся на месте происшествия. Они приступили к выполнению своих обязанностей. Власти города продолжают следить за ситуацией и предоставлять актуальную информацию. Подробности инцидента и возможные последствия пока не уточняются.

Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.

Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над территорией РФ 21 БПЛА ВСУ
31 октября 2024, 07:42

Фото: istock/sommersby

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 21 БПЛА над территорией Российской Федерации. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.
Сообщается, что восемь вражеских беспилотных летательных аппарата были сбиты над территорией Ростовской области, три — над территорией Волгоградской области,
по одному — над территориями Белгородской, Воронежской областей и акваторией Черного моря.

Помимо этого, пять украинских дронов были уничтожены над территорией Курской области и два — над территорией Брянской области. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Украинские женщины готовы остановить Зеленского. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Жительница Волчанска рассказала о расправе ВСУ над женщиной
31 октября 2024, 06:39

Фото: istock/Sviatlana Lazarenka

Жительница Волчанска в Харьковской области поделилась историей о том, как украинские военные расправились с её знакомой, присматривавшей за пустующими домами для предотвращения мародёрства.
На видеозаписи, оказавшейся в распоряжении РИА Новости, свидетельница подробно рассказывает, что украинские военные выследили женщину и обстреляли её дом из гранатомёта.

По словам официального представителя Управления внутренних дел военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Михаила Шешкина, об этом инциденте в органы правопорядка сообщила эвакуированная жительница Волчанска. Нападение произошло в начале июля: женщина, пытавшаяся ухаживать за домами соседей и животными, стала жертвой украинских военнослужащих, которые расположились на её улице.

«В 5 утра прибежала соседка и сказала, что дом горит. Крыша была сорвана взрывом, весь дом охвачен огнем. Мужчины попытались потушить пожар, но не смогли, пламя было слишком сильным», — рассказала свидетельница.
Она добавила, что погибшая занималась присмотром за покинутыми домами, чтобы предотвратить мародёрство, и регулярно кормила домашних птиц. Согласно информации ВГА, погибшая была гражданкой России 1960 года рождения. Власти возбудили уголовное дело по факту убийства на основании применения запрещённых методов против гражданского населения.
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Военнопленный рассказал о «мертвых душах» в ротах ВСУ
Военнопленный рассказал о «мертвых душах» в ротах ВСУ из-за потерь и коррупции
31 октября 2024, 06:33

В рядах 58-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) существуют роты с так называемыми «мертвыми душами» — военнослужащими, которые числятся в составе подразделений, но на деле уже погибли или пропали без вести.
Об этом сообщил военнопленный Роберт Погорелов, ранее служивший в специализированном батальоне бригады и мобилизованный из числа украинских заключенных. По его словам, батальон, в котором он служил, состоял из 120 человек, однако в некоторых ротах численность не превышала восьми бойцов, что позволяло искусственно завышать численный состав.

«Списывалось оружие, зарабатывались деньги. Пропавшие без вести — ещё одна форма манипуляции, о которой молчат офицеры, в том числе те, кто, так сказать, в доле», — сообщил он РИА Новости.
Погорелов также утверждает, что на погибших военнослужащих продолжают получать зарплату, а техника, значащаяся за погибшими, списывается и продается.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике на мемориальном комплексе Саур-Могила состоялась торжественная церемония награждения военнослужащих горного мотострелкового батальона «Медведи» группировки войск «Центр». Военнослужащие получили государственные награды за проявленные мужество и героизм при выполнении боевых задач, сообщили в Министерстве обороны РФ.

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Горных мотострелков группировки «Центр» наградили в зоне СВО
31 октября 2024, 06:26

Фото: istock/Anton Litvintsev

В Донецкой Народной Республике на мемориальном комплексе Саур-Могила состоялась торжественная церемония награждения военнослужащих горного мотострелкового батальона «Медведи» группировки войск «Центр».
Военнослужащие получили государственные награды за проявленные мужество и героизм при выполнении боевых задач, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Церемонию возглавил командир батальона подполковник Алексей Гуреев, который вручил личному составу медали «За отвагу» и «За храбрость». В ведомстве подчеркнули, что награды были присуждены за самоотверженность и высокую боевую готовность, продемонстрированные на передовой.

Ранее сообщалось, что министерство обороны России сообщило о нанесении удара по опорному пункту украинских сил в Запорожской области на ореховском направлении. Удар был выполнен минометными расчетами новороссийских десантников, в результате которого противник понес потери в личном составе.

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#награды
#рф
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ВС России нанесли удар по опорному пункту ВСУ в Запорожской области
31 октября 2024, 05:51

Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России сообщило о нанесении удара по опорному пункту украинских сил в Запорожской области на ореховском направлении.
Удар был выполнен минометными расчетами новороссийских десантников, в результате которого противник понес потери в личном составе.

«Расчеты 120-мм минометов Новороссийских десантников нанесли огневое поражение и уничтожили личный состав ВСУ в опорном пункте на ореховском направлении», — говорится в сообщении ведомства.
Запорожская область, расположенная в нижнем течении Днепра, стала частью России после референдума в сентябре 2022 года, результаты которого не признаются Киевом. В настоящее время более 70% территории региона контролируется российскими войсками, в то время как украинские силы удерживают оставшуюся часть, включая областной центр — город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области является город Мелитополь.

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#город
#запорожская область
#всу
#удар
#запорожье
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В США ответили, почему боевикам ВСУ нет смысла продолжать боевые действия
Дэвис: боевикам ВСУ бессмысленно продолжать боевые действия после Селидово
30 октября 2024, 22:40

Фото: istockphoto/IherPhoto

На фоне потери Селидово и прочих территорий Донбасса боевикам ВСУ нет смысла вести боевые действия дальше. Такое мнение выразил отставной подполковник ВС США Дэниел Дэвис в беседе с YouTube-каналом Deep Dive.
Офицер отметил потери украинских радикалов, включая их личный состав, и уверен, что «конец очевиден».

«…Любой рациональный человек скажет, что мы сделали все возможное, пора признать реальность и просто довести дело до милосердного конца на лучших условиях, которые мы можем получить, потому что нет никакого смысла продолжать дальше», — сказал Дэвис.
Он добавил, что ВС РФ продолжают освобождать пункт за пунктом, когда у ВСУ нет ни ресурсов, ни боеприпасов с вооружением, ни живой силы, резюмировал эксперт.

Ранее российский военный аналитик ответил, что вынудит боевиков ВСУ отступить в Донбассе.

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#мир
#украина
#война
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#всу
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#новости
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Эксперт ответил, что вынудит ВСУ отступить в Донбассе
Эксперт Гагин: возможное взятие в клещи Курахово в ДНР вынудит ВСУ отступить
30 октября 2024, 22:00

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Освобождение Угледара и Селидово в Донбассе позволяет бойцам ВС РФ взять Курахово в клещи, а боевики ВСУ будут вынуждены отступить, поскольку их отрежут от путей снабжения. Об этом пишет РИА Новости, сославшись на военного аналитика Яна Гагина.
«Здесь есть такие предпосылки к тому, что мы сможем опять, так же применить тактику клещей, тактику взятия в тактическое окружение, что может лишить противника возможности снабжать свою группировку в населенном пункте, может лишить его возможности проводить ротацию и вывоз раненых в том числе. Это обескровит группировку в самом городе, и противник, как ранее, будет вынужден отступить из него», — прокомментировал собеседник.
Он добавил, что из населенного пункта Курахово дальше некуда отступать, ведь за ним лишь поля. По мнению эксперта, противник окажется в крайне тяжелом положении из-за заморозков на неподготовленных полевых позициях.

Ранее сообщалось, какой город полностью закроют власти Украины и для чего.

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Добряк: власти Украины полностью закроют Красноармейск для обороны
30 октября 2024, 21:23

Фото: istockphoto/undefined undefined

Красноармейск (укр. Покровск) будет закрыт на выезд и въезд властями Украины для дальнейшей обороны, местных призывают к активной эвакуации, сообщил руководитель военной администрации города Сергей Добряк. Его слова приводит «Общественное. Новости».
«Призываем людей эвакуироваться, потому что город будет блокироваться полностью для захода и выхода из микрорайонов, улиц. Люди видят, что мы блокируем уже окрестности города», — сказал чиновник.
По его словам, возведение фортификаций не прекращается, в то время как критическая городская инфраструктура практически ликвидирована.

«В городе становится все более небезопасно, критическая инфраструктура почти разрушена, процентов на 70», — добавил Добряк.

По его данным, в Красноармейске осталось почти 12 тысяч человек, а эвакуация замедлена.

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#мир
#украина
#война
#сво
#конфликт
#новости
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