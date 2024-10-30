Владимир Зеленский
Украинская армия могла бы «захватить» Курскую АЭС, но не пыталась достичь этой цели. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает издание «Страна».
По словам лидера киевского режима, Украина не захватывает критическую инфраструктуру РФ.
Курская АЭС подвергалась атакам со стороны ВСУ и до вторжения украинских боевиков в регион, и после него. 8 августа на территории станции были найдены осколки и фрагменты сбитых ракет. Под удары киевского режима также попадает и Запорожская АЭС.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Курская АЭС подвергалась атакам со стороны ВСУ и до вторжения украинских боевиков в регион, и после него. 8 августа на территории станции были найдены осколки и фрагменты сбитых ракет. Под удары киевского режима также попадает и Запорожская АЭС.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова