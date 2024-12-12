Трамп выступил против применения ВСУ дальнобойных американских ракет против России

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Избранный президент США Дональд Трамп выступил против нанесения ВСУ ударов по территории России американскими дальнобойными ракетами, поскольку это ведёт к ещё большей эскалации конфликта. Об этом политик заявил в интервью журналу Time.
Он заявил, что категорически не согласен с запуском закет на сотни миль вглубь территории России, поскольку это обостряет конфликт и усугубляет его.
Также Трамп отметил, что намерен использовать помощь США Украине в качестве рычага давления на Россию в ходе переговоров о завершении конфликта.
Ранее в ходе предвыборной гонки Трамп заявлял, что украинский конфликт никогда бы не начался, если бы у власти находился он, а не Джо Байден. После он добавлял, что может завершить конфликт на Украине за 24 часа.
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Также Трамп отметил, что намерен использовать помощь США Украине в качестве рычага давления на Россию в ходе переговоров о завершении конфликта.
Ранее в ходе предвыборной гонки Трамп заявлял, что украинский конфликт никогда бы не начался, если бы у власти находился он, а не Джо Байден. После он добавлял, что может завершить конфликт на Украине за 24 часа.
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Анастасия Чинкова