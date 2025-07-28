Госдума оценила вероятность поставок ракет Tomahawk Украине
Депутат Андрей Колесник заявил, что США, скорее всего, поставят Украине дальнобойные ракеты Tomahawk, хотя и не в ближайшее время.
По информации NEWS.ru, Россия будет рассматривать их как законную цель уже на этапе транспортировки, уничтожая их при логистике. Колесник также раскритиковал воинственные заявления немецкого руководства, отметив, что такие риторические заявления вызывают негативную реакцию в РФ.
Напомним, Трамп сократил срок урегулирования украинского конфликта до 12 дней.
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