Советник главы ДНР Кимаковский: бойцы ВС РФ зацепились за Красноармейск
Российские военнослужащие «зацепились» за Красноармейск, бойцы имеют возможность концентрировать свои силы в городе для дальнейших наступательных действий.
Об этом журналистам Первого канала заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.
«Идут там (в Красноармейске — прим. ред.) действительно ожесточенные бои, но главное — «зацепились» за город, и есть возможность в городе уже концентрировать наши силы для того, чтобы продолжать наступление», — прокомментировал он.Собеседник добавил, что южная группировка войск ВС РФ «зажимает в клещи» украинских боевиков севернее Красноармейска и Димитрова, где у российской армии серьезный успех. Перед этим глава ДНР Денис Пушилин говорил о боестолкновениях в Димитрове.