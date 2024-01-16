Марочко: ВСУ увеличили количество западной техники на Купянском направлении

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Вооружённые силы Украины увеличили количество западной бронетехники на Купянском направлении, об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в интервью для «РИА Новости».
«В ходе боевых действий в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Песчаное был выявлен рост использования вооруженными формированиями Украины западной бронетехники», — прокомментировал ситуацию Марочко со ссылкой на свои источники.
По его словам, на этом участке линии боевого соприкосновения стало немногим больше немецких танков Leopard, вдвое увеличилось количество американских боевых машин пехоты Bradley и M113. Также возросло число применяемых шведских БМП ВСУ CV90.
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Евгения Парфентьева