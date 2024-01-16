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Марочко: ВСУ увеличили количество западной техники на Купянском направлении

16 января 2024, 07:37
Фото: iStock/Longfin Media

Фото: iStock/Longfin Media

Вооружённые силы Украины увеличили количество западной бронетехники на Купянском направлении, об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в интервью для «РИА Новости».
«В ходе боевых действий в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Песчаное был выявлен рост использования вооруженными формированиями Украины западной бронетехники», — прокомментировал ситуацию Марочко со ссылкой на свои источники.

По его словам, на этом участке линии боевого соприкосновения стало немногим больше немецких танков Leopard, вдвое увеличилось количество американских боевых машин пехоты Bradley и M113. Также возросло число применяемых шведских БМП ВСУ CV90.


Ранее компания «Рустехдрон» рассказал, что уже отправила российским военным сотню новых беспилотных летательных аппаратов «Инферно» с дополнительной камерой.

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Российские силы ведут ковровые бомбардировки позиций ВСУ дронами «Инферно»
16 января 2024, 06:53

Фото: iStock/vadimrysev

Вооружённые силы РФ проводят ковровые бомбардировки украинский позиций при помощи беспилотников «Инферно», об этом сообщает компания «Рустехдрон» в интервью для «РИА Новости».
«Дрон «Инферно» оснащается девятью слотами для сброса гранат. В ходе выполнения боевой задачи он проходит над украинскими окопами, открывает «бомболюки» и сериями по три сбрасывает гранаты. Получается аналог ковровой бомбардировки в большой авиации», — объяснил агентству представитель компании-разработчика устройств.

Собеседник «РИА» отметил, что устройство может поражать не только личный состав противника, но и легкобронированную технику. По словам представителя компании, «Рустехдрон» уже передал российским военным сотни беспилотных летательных аппаратов.

Он также подчеркнул, что выгодная особенность дрона — дополнительная камера, прикреплённая объективом вниз. При помощи неё дрон может не зависать над обстреливаемой позиций, а пролетать мимо, сбрасывая боеприпас. Это резко снижает шанс того, что устройство может быть сбито при помощи артиллерии.

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#беспилотник
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Под Артёмовском ивановские десантники сбили дрон ВСУ «Фурия»
ТАСС: Разведывательный дрон ВСУ «Фурия» сбит под Артёмовском десантниками ВС РФ
16 января 2024, 05:59

Фото: РИА Новости

Расчёты переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Верба» Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили разведывательный дрон ВСУ «Фурия», который вёл воздушную разведку вблизи российских позиций на Артёмовском направлении СВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
Во время боевого дежурства наши бойцы обнаружили воздушную цель и идентифицировали её, как украинский беспилотник «Фурия». Расчет взял цель на сопровождение и уничтожил пуском ракеты из ПЗРК «Верба».



«Сильно влияют погодные условия, но мы всегда на дежурстве — несем службу. Наблюдаем за нашим чистым небом», — рассказал один из ивановских десантников — старший стрелок-зенитчик с позывным «Леший».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
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МО РФ: Расчёты «Гиацинтов-С» ликвидировали артиллерию ВСУ под Красным Лиманом
16 января 2024, 05:18

Фото: сайт Минобороны РФ

Артиллерийские расчёты буксируемых пушек 2А36 «Гиацинт-С» группировки вооружённых сил России «Центр» подавили и уничтожили огневые средства украинской армии в ходе контрбатарейной борьбы на краснолиманском направлении СВО. Об этом 16 января сообщили в Минобороны РФ.
В ходе контрбатарейной борьбы расчеты ВС РФ быстро провели наводку по выданным разведкой координатам и далее серией выстрелов осуществили поражение района размещения огневых средств противника. Помимо этого, также была уничтожена точка подвоза и разгрузки боеприпасов ВСУ.



152-мм самоходная пушка «Гиацинт-С» предназначена для поражения открытой и укрытой живой силы, вооружения и военной техники противника на глубину интересов армии.

«Наша задача — поражать артиллерию противника. Контрбатарейная борьба подразумевает собой <...> постоянное ведение разведки, в том числе и воздушной", — рассказал старший офицер батареи «Гиацинтов», имеющий позывной «Академик».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Бойцы группировки «Запад» взяли в плен под Купянском боевиков ВСУ
Минобороны: Бойцы группировки «Запад» взяли в плен под Купянском боевиков ВСУ
16 января 2024, 05:01

Фото: сайт Минобороны РФ

Бойцы группировки «Запад» в ходе штурма на Купянском направлении взяли в плен солдат ВСУ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
«Штурмовики забрали опорный пункт, оказали помощь раненным боевикам ВС Украины и отправили в свой тыл группу военнослужащих противника, которые рассказали много полезной информации», — проинформировали в российском оборонном ведомстве.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Кулеба: ВСУ будут воевать даже с помощью лопат

Через несколько недель на Украине ожидают нового закона о мобилизации
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Кулеба: ВСУ будут воевать даже с помощью лопат
ABC: Глава МИД Украины заявил, что ВСУ готово сражаться с Россией даже лопатами
16 января 2024, 02:06

Фото: iStock/Liudmila_Chernetska

Вооружённые cилы Украины (ВСУ) в случае прекращения поставок оружия со стороны стран Запада готовы сражаться даже лопатами. Об этом в интервью американскому телеканалу ABC заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Даже если у нас закончится оружие, мы будем воевать лопатами», — заявил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Ранее Кулеба в разговоре с польским журналом Uklad Sil отметил, что США совершенно точно продолжат помогать Украине, независимо от того, кто бы ни стал там президентом, так как это соответствует стратегическим интересам Вашингтона. При этом он подчеркнул, что Украина одержит верх независимо от того, каким будет следующий президент США.

Соединённые Штаты прекратили поставки оружия и военной техники Украине в связи с отсутствием бюджетных средств на такие программы, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Представитель Белого дома также заявил, что администрация президента Байдена теперь будет добиваться подотчетности оружия на Украине.

Напомним, ранее издание The New York Times со ссылкой на доклад генерального инспектора Пентагона сообщило, что американские чиновники недостаточно контролировали военную помощь Украине, из-за чего сложно говорить о ее использовании по назначению. Речь идет, в частности, о переносных ракетных комплексах, дронах-камикадзе и приборах ночного видения на сумму более $1 млрд.

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#оружие
#всу
#поставки
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Через несколько недель на Украине ожидают нового закона о мобилизации
ТСН: Закон о мобилизации могут принять на Украине уже через несколько недель
16 января 2024, 00:38

Фото: iStock/Iryna_Imago

Новый законопроект о мобилизации на Украине внесут в Раду в течение нескольких недель. Об этом в интервью телеканалу ТСН сообщила заместитель министра обороны страны Наталья Калмыкова.
«Я хочу подчеркнуть, что такой закон нужен как можно быстрее, потому что это в интересах тех людей, которые защищают нас на передовой. Мы бы хотели, чтобы это были дни (время внесения новой редакции), но мы понимаем, что это будет, скорее всего, несколько недель», — заявила она, добавив, что к прежней версии закона претензии были не по сути, а только лишь по форме.

При этом, по словам Калмыковой, сейчас растет число украинцев с инвалидностью, которая не связана с боевыми действиями. Поэтому тема освобождения таких людей от мобилизации является «большим вопросом».

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров сообщал, что новая редакция законопроекта о мобилизации уже готова. В ней учтены все замечания, которые были даны в конце декабря. При этом Верховная рада 11 января отозвала этот законопроект на доработку. Из-за инициативы ограничить уклонистов в правах документ столкнулся с критикой. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец и вовсе заявил, что законопроект является неконституционным.

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#законопроект
#мобилизация
#украина
#всу
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Генерал ВСУ Сырский рассказал об «активной обороне» на восточном фланге
16 января 2024, 00:20

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Командующий сухопутными войсками ВС Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил, что на восточном фланге украинская армия находится в состоянии «активной обороны». Об этом пишет Reuters.
Он объяснил такую оборону ВСУ тем, что они пытаются держать в напряжении российские войска, которые, в свою очередь, стремятся обладать инициативой. При этом интенсивность боевых действий снизилась с обеих сторон, отметил Сырский.

Кроме того, по словам генерала у ВСУ не хватает боеприпасов. В связи с этим он призвал западных союзников обеспечить их поставки в ближайшее время.

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#вс рф
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В Харьковской области прогремели взрывы
«Страна.ua»: В Харьковской области прогремели взрывы
16 января 2024, 00:10

Фото: iStock/Andrey Orekhov

В районе города Волчанск Харьковской области раздались взрывы. Об этом пишет «Страна.ua».
«Сообщают о взрывах в районе Волчанска Харьковской области», — говорится в публикации.

В настоящее время на территории региона ​объявлена воздушная тревога.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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Кулеба уверен в продолжении помощи от США, независимо от нового президента
Кулеба: США продолжат помощь Украине, кто бы ни стал следующим президентом
15 января 2024, 21:59

Фото: iStock/Andrii Atanov

США совершенно точно продолжат помогать Украине, независимо от того, кто бы ни стал там президентом, так как это соответствует стратегическим интересам Вашингтона. Такое заявление сделал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба польскому журналу Uklad Sil.
«В конце концов вопрос заключается в том, что на кону на Украине стоит гораздо больше, чем сама Украина. Помогать Украине - в лучших стратегических интересах Соединенных Штатов», - заявил Кулеба.

При этом он подчеркнул, что Украина одержит верх независимо от того, каким будет следующий президент США.

Ранее сын экс-президента США Дональд Трамп-младший написал в соцсети X, что единственный способ, который позволит завершить украинский конфликт и начать переговоры, — это урезание финансирования.

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