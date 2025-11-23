Госсекретарь США отметил прогресс в подготовке плана Трампа

23 ноября 2025, 21:18

Рубио подчеркнул роль России в мирном урегулировании конфликта

Фото: Istock / butenkow

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Россия является важной частью уравнения по плану урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.