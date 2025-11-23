Госсекретарь США отметил прогресс в подготовке плана Трампа
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Россия является важной частью уравнения по плану урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, итоговый документ должен быть одобрен Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.
23 ноября в Женеве прошли переговоры, на которых стороны согласовывали формулировки мирного плана перед встречей президентов. В обсуждении принимали участие Рубио и специальный представитель Трампа Стивен Уиткофф.
Госсекретарь США отметил, что доволен достигнутым прогрессом и подчеркнул, что после согласования условий плана Уиткофф может отправиться в Москву для дальнейших переговоров.
