Силы ПВО ликвидировали 40 украинских дронов над регионами России
Силы противовоздушной обороны Российской Федерации уничтожили 40 украинских беспилотников в воздушном пространстве над двумя российскими регионами и Чёрным морем. Соответствующую информацию распространило Министерство обороны РФ.
Воздушную атаку российские военные отражали в течение семи часов.
«С 13:00 до 20:00 по Москве дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — сказано в сообщении военного ведомства.ВС РФ ликвидировали 26 дронов над акваторией Чёрного моря. Ещё восемь беспилотников силы противовоздушной обороны уничтожили над территорией Республики Крым. Над Белгородской областью ПВО сбила шесть воздушных целей.
