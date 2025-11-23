Достижения.рф

Силы ПВО ликвидировали 40 украинских дронов над регионами России

Силы противовоздушной обороны Российской Федерации уничтожили 40 украинских беспилотников в воздушном пространстве над двумя российскими регионами и Чёрным морем. Соответствующую информацию распространило Министерство обороны РФ.



Воздушную атаку российские военные отражали в течение семи часов.

«С 13:00 до 20:00 по Москве дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — сказано в сообщении военного ведомства.
ВС РФ ликвидировали 26 дронов над акваторией Чёрного моря. Ещё восемь беспилотников силы противовоздушной обороны уничтожили над территорией Республики Крым. Над Белгородской областью ПВО сбила шесть воздушных целей.

