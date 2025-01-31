Госсекретарь США раскрыл стратегию Трампа по решению конфликта на Украине

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)
Президент США Дональд Трамп намерен добиться урегулирования конфликта на Украине путем дипломатических переговоров. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио в интервью журналистке Меган Келли.
Глава Соединенных Штатов считает, что конфликт на Украине затянулся, по этой причине необходимо немедленное прекращение боевых действий, пояснил политик. Рубио подчеркнул, что Вашингтону предстоит «напряженная дипломатическая работа».
Госсекретарь США также не исключил, что сторонам конфликта придется «от чего-то отказаться» для урегулирования украинского кризиса.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Госсекретарь США также не исключил, что сторонам конфликта придется «от чего-то отказаться» для урегулирования украинского кризиса.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова