ВС РФ освободили от ВСУ еще один населенный пункт в ДНР

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Российские военнослужащие освободили от боевиков ВСУ населенный пункт Нововасилевка, Донецкой народной республики. Об этом в пятницу, 31 января, доложили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Зеленое, Новоелизаветовка и Нововасилевка Донецкой Народной Республики», — гласит сводка оборонного ведомства.Перед этим стало известно, что в городе Селидово в Донбассе задержали украинского боевика, который хотел сойти за местного жителя. На допросе он заявил, что был брошен своими сослуживцами при отступлении.
Российская спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины продолжается с конца февраля 2022 года по приказу президента РФ Владимира Путина.
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