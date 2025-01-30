Национальная разведка США намеревается содействовать переговорам по Украине

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Переговорам по Украине намеревается содействовать американская национальная разведка. Такое заявление сделала кандидат на пост главы ведомства Тулси Габбард.
«В случае утверждения моей приоритетной задачей будет обеспечить президента критически важной информацией, необходимой для поддержки его усилий, направленных на то, чтобы заставить Россию и Украину закончить войну и сесть за стол переговоров», — сказано в ее письменных ответах для спецкомитета по разведке Сената американского Конгресса.Габбард резюмировала, что ее задача заключается в обеспечении президента точными разведданными, а не в диктовке конкретных политических условий.
Ранее сообщалось, кто призвал Украину к прекращению огня с Россией.
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Никита Кротов