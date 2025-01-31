Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ «Помолчи — за умного сойдешь!»: Зеленский признал собственную нелегитимность

«Помолчи — за умного сойдешь!»: Зеленский признал собственную нелегитимность

Медведчук заявил о признании Зеленским своей нелегитимности
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский признал собственную нелегитимность, поскольку некомпетентно отреагировал на слова российского лидера Владимира Путина о том, что в текущем статусе глава киевского режима не может подписывать документы с РФ. Такое заявление сделал политик Виктор Медведчук.


«Есть простой житейский совет: «Помолчи — за умного сойдешь!». Он неизменно работает тогда, когда человек в чем-то не разобрался, но вступает в дискуссию, которая обнажает его некомпетентность. Но этот совет не для ограниченных людей, которые считают, что чем чаще открывать рот, тем лучше. К последним явно относится Зеленский, который весьма некомпетентно отреагировал на заявление Владимира Путина о том, что украинский президент нелегитимен, чтобы подписывать соглашения с Россией», — пояснил председатель движения «Другая Украина».
Медведчук подчеркнул, что Зеленский лживо обвиняет Путина в затягивании боевых действий. Кроме того, глава киевского режима, по словам Медчедчука, называет себя сильным лидером, учитывая, что именно он привел республику в безвыходное положение и безысходность.

Читайте также:

В Кремле прокомментировали информацию о якобы покинувших Курскую область солдатах КНДР

ВС РФ освободили от ВСУ еще один населенный пункт в ДНР

В Селидове в ДНР задержан боевик ВСУ, пытавшийся прикинуться местным жителем
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#владимир зеленский
#новости
Контракт с МО РФ: льготы для участников СВО и их семей, дополнительные выплаты и статус ВБД
31 января 2025, 15:02

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Военнослужащие по контракту в армии России получают государственные выплаты, социальные гарантии и льготы. Дополнительно положены единовременная региональная и федеральная выплаты, а также полный социальный пакет как для самого военнослужащего, так и для его семьи. Подробнее рассказывает «Радио 1».

Условия заключения контракта с Минобороны РФ


Контракт заключается на срок один, три или пять лет. Сделать это могут граждане в возрасте от 18 лет, имеющие подходящее состояние здоровья, которое определят на медосмотре.

Жителям Московской области при подписании контракта с Минобороны РФ единовременно выплачивается 1,9 млн рублей. Также предусмотрена и федеральная разовая выплата в размере 400 тысяч рублей. При этом бойцы получают зарплату за выполнение боевых задач в зоне СВО от 204 тысяч рублей ежемесячно. Размер выплат зависит от воинского звания и должности. На ежемесячную выплату в размере 204 тысячи рублей могут рассчитывать рядовые. Сержанты получают от 232 тысяч рублей. Военнослужащим также присваивается статус ветерана боевых действий, по которому дополнительно ежемесячно выплачивается 3 тыс. 481 рубль.

За каждый день участия военнослужащего в активных наступательных действиях выплачивается 8 000 рублей и 50 000 — за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов. В случае захвата или уничтожения вражеской боевой техники выплачивается от 50 000.

Выплаты за ранения в зоне СВО


При ранении в зоне СВО боец может получить до четырех миллионов рублей. Окончательная сумма выплат зависит от степени тяжести. За легкое ранение выплачивается от 100 тысяч рублей, а при тяжелых – три миллиона. За ранение, повлекшее инвалидность, предусмотрена выплата в размере четыре миллиона рублей. Также существуют страховые компенсации. Их размер составляет от 82 до 327 тысяч рублей.

При этом военнослужащему, уволенному с военной службы вследствие военной травмы или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей по контракту, положено единовременное пособие в размере 3 миллионов 272 тысячи рублей.

Кроме того, бойцам, получившим инвалидность из-за травмы в зоне спецоперации, положена государственная пенсия. Инвалидам I группы — 23 069 рублей, инвалидам II группы — 19 224 рубля, инвалидам III группы — 13 457 рублей. Также будет выплачиваться ежемесячная выплата по инвалидности в размере 7 605,52 рубля. Ее оформят без обращения. При этом участники СВО могут рассчитывать на ежемесячную денежную компенсацию военной травмы. Инвалидам I группы заплатят 22 908 рублей, II группы — 11 454 рубля, III группы — 4581,72 рубля.

Основные льготы для участников СВО


Участники СВО могут рассчитывать на:

  • кредитные каникулы;
  • приостановление исполнительного производства по просроченным обязательствам (кроме алиментов);
  • освобождение от уплаты налога на имущество (один объект каждого вида);
  • приостановление по судебным делам (административным, гражданским, арбитражным);
  • сохранение рабочего места (на период действия контракта и 3 месяца после его окончания);
  • преимущественное право поступления на работу по ранее занимаемой должности (в случае отсутствия вакансии по ранее занимаемой должности на другую вакантную должность);
  • академический отпуск.

Поддержка семей военнослужащих


Семьям военнослужащих по контракту, выполняющих задачи в зоне проведения спецоперации, государство предоставляет отдельные льготы и социальные гарантии:


  • кредитные каникулы;
  • преимущества при сокращении в организации (с ребенком до 18 лет);
  • обучение детей на бюджетной основе в вузах (в пределах установленной квоты);
  • внеочередное зачисление в детский сад;
  • бесплатные завтрак и обед в школе (1-11 классы);
  • бесплатная продленка (1-6 классы);
  • кружки и секции;
  • бесплатные социальные услуги на дому для пожилых родителей;
  • внеочередное направление в социальный стационар пожилых родителей;
  • содействие в поиске работы;
  • организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования;
  • психологическая помощь;
  • консультирование по юридическим вопросам.
Также семьи военнослужащих могут рассчитывать на различные выплаты.


Подробнее о всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону 7 495 990 7777.

Читайте также:

Налоговые вычеты в 2025 году: какие изменения были приняты и как получить деньги

Ветеран труда 2025: как получить, выплаты, льготы, пенсии

Военные сборы 2025: кого призовут, ответственность за неявку, отправка на СВО
#детский сад
#пособие
#минобороны рф
#имущество
#отпуск
#льготы
#выплаты
#травмы
#семьи
#услуги
#кредитные пенсия
#поддержка
#психологическая компенсации
#государство
#сво
#ранение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Кремле прокомментировали информацию о якобы покинувших Курскую область солдатах КНДР
Песков не стал комментировать «завиральные рассуждения» NYT о военных КНДР в РФ
31 января 2025, 13:57

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать журналистам сообщение газеты New York Times о том, что солдаты КНДР якобы покинули Курскую область.
«Никак (не можем прокомментировать — ред.). Там много разных рассуждений, и правильных, и неправильных, и завиральных, и с искажением действительности, поэтому каждый раз это комментировать, наверное, не пристало», — сказал Песков журналистам.

Так, он уточнил, что комментировать статьи американской прессы комментировать не станет.

Напомним, ранее газета New York Times писала, что северокорейских военных отозвали с линии фронта в Курской области из-за больших потерь. Их не видели уже около двух недель.

Ранее северокорейские перебежчики в эфире крупного южнокорейского телеканала Channel A заявили, что представленные Украиной «свидетельства» о якобы участии бойцов из КНДР в СВО являются подделкой.

Читайте также:

Ким Чен Ын в новогоднем поздравлении пожелал России победы в 2025 году

Военные из КНДР могут участвовать в параде Победы в Москве в 2025 году

РФ могла получить от КНДР баллистическую ракету дальностью поражения до трех тысяч км
#сво
#кндр
#песков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ освободили от ВСУ еще один населенный пункт в ДНР
Минобороны: ВС РФ освободили от ВСУ Нововасилевку в ДНР
31 января 2025, 12:49

Фото: istockphoto/zim286

Российские военнослужащие освободили от боевиков ВСУ населенный пункт Нововасилевка, Донецкой народной республики. Об этом в пятницу, 31 января, доложили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Зеленое, Новоелизаветовка и Нововасилевка Донецкой Народной Республики», — гласит сводка оборонного ведомства.
Перед этим стало известно, что в городе Селидово в Донбассе задержали украинского боевика, который хотел сойти за местного жителя. На допросе он заявил, что был брошен своими сослуживцами при отступлении.

Российская спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины продолжается с конца февраля 2022 года по приказу президента РФ Владимира Путина.

Читайте также:

В Курской области взломали телефон убитого боевика ВСУ и посмотрели его запросы в поисковике

Алаудинов рассказал, как ведут себя американские наемники в зоне СВО

Генерал объяснил, сможет ли новейший Су-57 нести гиперзвуковой «Кинжал»
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#вс рф
#конфликт
#днр
#минобороны рф
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Курской области взломали телефон убитого боевика ВСУ и посмотрели его запросы в поисковике
Убитый в Курской области боевик ВСУ перед смертью искал нюдсы певицы Дорофеевой
31 января 2025, 12:29

Фото: iStock/Sinenkiy

Российские бойцы нашли телефон боевика ВСУ, убитого в Курской области, и проверили историю его поисковых запросов. Оказывается, украинец в последние дни жизни интересовался нюдсами украинской певицы Надежды Дорофеевой, пишет Telegram-канал Military Theme Z.
Как оказалось, убитый украинский боевик, находясь в Курской области, искал в интернете фотографии обнаженной Дорофеевой. Кроме того, его интересовали возможные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также вероятное завершение конфликта в 2025 году.

«История запросов на телефоне двухсотого ВСУшника. Как мы видим, его интересовали сливы украинской певицы Надежды Дорофеевой, переговоры Трампа с Путиным, а также возможное завершение войны в 2025 году», — говорится в сообщении канала.

Читайте также:

Алаудинов рассказал, как ведут себя американские наемники в зоне СВО

В Селидове в ДНР задержан боевик ВСУ, пытавшийся прикинуться местным жителем

Боевики ВСУ убивали жителей Русского Поречного, которые пытались оказать сопротивление
#сша
#история
#днр
#сво
#всу
#наемники
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Алаудинов рассказал, как ведут себя американские наемники в зоне СВО
Генерал Алаудинов: американские наемники становятся трезвее после первого же боя
31 января 2025, 11:22

Фото: iStock/breakermaximus

Американские наемники — это люди без каких-либо моральных принципов, ищущие лишь деньги. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов. По его словам, участники ЧВК становятся трезвее после первого же боя.
«Мы должны понимать, что в американские ЧВК шли люди, которые не имеют никаких моральных принципов, которые впереди всего для себя ставили деньги. Это и привело их в украинские формирования. Но можно сказать, что буквально при первом же боестолкновении они сразу становились трезвее и на все начинали смотреть другими глазами. А в то же самое время наемники на фронте есть, это факт», — пояснил Алаудинов.
Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что число иностранных наемников в подконтрольном Киеву Херсоне не уступает количеству боевиков ВСУ. По его информации, точные данные по иностранным наемникам ВСУ скрывают. Однако, по сообщениям местных жителей, в регионе слышна французская, польская и английская речь.

Читайте также:

Сальдо рассказал про количество иностранных наемников ВСУ в Херсоне

Польские наемники отбирали машины у мирных жителей Великой Новоселки

Российский боец рассказал об аде в ходе боев за Суджу
#деньги
#данные
#машины
#люди
#всу
#наемники
#чвк
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Генерал объяснил, сможет ли новейший Су-57 нести гиперзвуковой «Кинжал»
Генерал Попов: Су-57 сможет нести гиперзвуковые «Кинжалы», потеряв в скрытности
31 января 2025, 11:17

Фото: istockphoto/Marina Denisenko

Новейший российский истребитель пятого поколения Су-57 сможет нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал», но при этом потеряет скрытность. Об этом заявил заслуженный военный летчик РФ генерал-майор в отставке Владимир Попов в беседе с NEWS.ru.
Он предположил, что сейчас идут испытания варианта «Кинжала» специально для этого военного самолета.
«Думаю, Су-57 сможет нести «Кинжал». Но дело в том, что здесь он теряет элемент малозаметности. Только поэтому, скорее всего, мы не размещаем на Су-57 контейнер или бомболюк для комплекса «Кинжал». Предположу, что идут испытания варианта «Кинжала» специально для истребителя», — поделился военный.
Попов подчеркнул, что оснащенный «Кинжалом» Су-57 станет заметен для радаров так же, как и самолеты четвертого поколения СУ-30, Су-34 и Су-35, потому использование такого вооружения нецелесообразно для военных самолетов пятого поколения.

Читайте также:

В Селидове в ДНР задержан боевик ВСУ, пытавшийся прикинуться местным жителем

Боевики ВСУ убивали жителей Русского Поречного, которые пытались оказать сопротивление

Новые бои в Курской области, успехи в Часов Яре, удар по ВСУ под Херсоном: последние новости СВО
#дело
#самолёты
#испытания
#новости
#днр
#сво
#всу
#вооружения
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Международный фестиваль «RТ.Док: Время наших героев» начнется 21 февраля
31 января 2025, 11:12

Фото: iStock/porpeller

В Москве пройдет III Международный фестиваль «RТ.Док: Время наших героев». Он состоится в национальном центре «Россия» через три недели, с 21 по 23 февраля.
На фестивале состоятся множество документальных премьер, посвященных защитникам Отечества. Среди них «Остров веры» Ольги Кирий и Артёма Сомова, «На острие копья» Руслана Гусарова и Михаила Бурова, «Селидово. Преступление без срока давности» Юлии Мартовалиевой и Михаила Бурова, «С огнём в сердце» от «Роскосмос Медиа».
«Время наших героев — это не просто название фестиваля. Каждый документальный фильм, каждая история — это летопись мужества и героизма тех, кто приближает нашу Победу», — отмечает Екатерина Яковлева, генпродюсер фестиваля.
Читайте также:

Стало известно о тайном обществе, промышляющем в России

Бизнесмен Матус: Ходорковский* взял под контроль российскую оппозицию в Европе

Появились новые подробности о мятеже Пригожина
#преступление
#история
#фильм
#сердце
#медиа
#контроль
#роскосмос
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Селидове в ДНР задержан боевик ВСУ, пытавшийся прикинуться местным жителем
31 января 2025, 11:11

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Боевик ВСУ, попытавшийся прикинуться местным жителем, задержан в Селидово, Донецкой народной республики. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на МВД по региону.
«В ходе патрулирования в Селидове правоохранители обследовали одно из зданий, в подвале которого выявили прятавшегося военнослужащего ВСУ. Боевик переоделся в гражданскую одежду и пытался затеряться среди мирных граждан. Сотрудникам полиции он сообщил, что служил в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ», — пояснили правоохранители.
Как объяснил сам задержанный, сослуживцы бросили его во время отступления. Боевик служил сапером, а затем пехотинцем.

Ранее сообщалось, кого убивали украинские боевики.

Читайте также:

Новые бои в Курской области, успехи в Часов Яре, удар по ВСУ под Херсоном: последние новости СВО

СК установил личности бойцов ВСУ, убивших 22 жителя курского села

49 украинских БПЛА перехвачены над российскими регионами за ночь
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#днр
#донбасс
#конфликт
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Боевики ВСУ убивали жителей Русского Поречного, которые пытались оказать сопротивление
Мужчины в курском селе Русское Поречное оказывали сопротивление боевикам ВСУ
31 января 2025, 10:32

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Мужчины в селе Русское Поречное в Курской области пытались оказывать сопротивление украинским боевикам. Об этом рассказал на допросе военным следователям СК РФ украинский солдат Евгений Фабрисенко, его слова приводит РИА Новости.
Согласно его рассказу, в одном из сараев в селе Русское Поречное под сеном от боевиков пытались спрятаться три бабушки и три дедушки.

«Мы их вывели, связали им руки, спустили в подвал. Когда спускали в подвал, один из мужчин пожилого возраста оказал физическое сопротивление: он дергался, пытался вырваться», — сказал Фабрисенко.

По его словам, в том же сарае, но в другом помещении прятались две девушки и мужчина. Последний напал на боевика ВСУ с кирпичом.

Он также рассказал, что, позже, в октябре, украинцы заметили мирных в огороде, они зашли на территорию частного домовладения, и мужчина накинулся на Фирсенко. Мирного жителя, оказавшего сопротивление, боевики ВСУ застрелили.

Фабрисенко был взят в плен во время боев в Суджанском районе, на допросе он рассказал о совершенных преступлениях.

Читайте также:

Пленный боевик ВСУ рассказал об изнасиловании и убийстве в Русском Поречном

СК установил личности бойцов ВСУ, убивших 22 жителя курского села

Ужасающие преступления под Курском: 5 солдат ВСУ обвиняются в убийствах и изнасилованиях
#мужчина
#всу
#солдат
Следите за нашими новостями
в удобном формате