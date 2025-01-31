Владимир Зеленский
Владимир Зеленский признал собственную нелегитимность, поскольку некомпетентно отреагировал на слова российского лидера Владимира Путина о том, что в текущем статусе глава киевского режима не может подписывать документы с РФ. Такое заявление сделал политик Виктор Медведчук.
«Есть простой житейский совет: «Помолчи — за умного сойдешь!». Он неизменно работает тогда, когда человек в чем-то не разобрался, но вступает в дискуссию, которая обнажает его некомпетентность. Но этот совет не для ограниченных людей, которые считают, что чем чаще открывать рот, тем лучше. К последним явно относится Зеленский, который весьма некомпетентно отреагировал на заявление Владимира Путина о том, что украинский президент нелегитимен, чтобы подписывать соглашения с Россией», — пояснил председатель движения «Другая Украина».Медведчук подчеркнул, что Зеленский лживо обвиняет Путина в затягивании боевых действий. Кроме того, глава киевского режима, по словам Медчедчука, называет себя сильным лидером, учитывая, что именно он привел республику в безвыходное положение и безысходность.
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