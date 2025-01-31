«Помолчи — за умного сойдешь!»: Зеленский признал собственную нелегитимность

Военнослужащие по контракту в армии России получают государственные выплаты, социальные гарантии и льготы. Дополнительно положены единовременная региональная и федеральная выплаты, а также полный социальный пакет как для самого военнослужащего, так и для его семьи. Подробнее рассказывает «Радио 1».