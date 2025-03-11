Bloomberg: санкции США в отношении танкерного флота России слабеют

Помощники американского президента Дональда Трампа и чиновники из его администрации начали разрабатывать план, предусматривающий смягчение антироссийских санкций. Это делается ради скорейшего прекращения боевых действий на Украине заключения полноценного мирного соглашения между Москвой и Киевом.