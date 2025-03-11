Bloomberg: санкции США в отношении танкерного флота России слабеют

Фото: istockphoto/Alexey Bakharev
Эффективность санкционных ограничений Запада в отношении российского танкерного флота слабеет. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на информацию отслеживания судов.
О снижении эффективности рестрикций говорит то, что в последние три дня нефтетанкеры из американского черного списка впервые больше чем за год загрузились, отплыв из портов России. Судя по спутниковым снимкам, все большее количество судов уходят с якорных стоянок к западу от Находки. Они стояли там с 10 января, когда США ввели последние ограничения.
Среднесуточные объемы поставок «черного золота» из всех российских портов увеличились за последний месяц приблизительно на 300 тысяч баррелей, достигнув показателя в 3,37 миллиона баррелей.
Российские власти не раз говорили о том, что санкционная политика Запада вредит мировой экономике.
Ранее сообщалось, что Вашингтон готовит санкции против российских секторов.
Читайте также:
Трамп надеется на положительный исход переговоров с Украиной в Саудовской Аравии
Предполагаемым местом встречи Путина и Трампа может стать Стамбул
Bloomberg: В окружении Трампа обсуждают варианты смягчения санкций против России
Среднесуточные объемы поставок «черного золота» из всех российских портов увеличились за последний месяц приблизительно на 300 тысяч баррелей, достигнув показателя в 3,37 миллиона баррелей.
Российские власти не раз говорили о том, что санкционная политика Запада вредит мировой экономике.
Ранее сообщалось, что Вашингтон готовит санкции против российских секторов.
Читайте также:
Трамп надеется на положительный исход переговоров с Украиной в Саудовской Аравии
Предполагаемым местом встречи Путина и Трампа может стать Стамбул
Bloomberg: В окружении Трампа обсуждают варианты смягчения санкций против России
Никита Кротов