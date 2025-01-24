«Украли победу у Трампа»: Путин раскрыл, как можно было избежать кризиса на Украине

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)
Кризиса на Украине можно было избежать, если у президента США Дональда Трампа не «украли победу» на американских выборах 2020 года. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
Глава государства отметил, что не может не согласиться со словами Трампа о том, что при нём конфликт на Украине не начался бы.
Путин убеждён, что у нынешнего президента «украли победу», что оказало влияние на возникновение в 2022 году украинского кризиса.
Ранее Трамп заявил, что эскалация конфликта вызвана действиями предыдущей администрации Джо Байдена. И, если бы он находился у власти, то этого никогда бы не произошло.
Читайте также:
Политолог Дудчак: Трамп не погружен в конфликт России и Украины
Администрация Трампа не намерена участвовать в восстановлении Украины – Bloomberg
Меркурис: Трамп ни разу не упомянул, что продолжит поставлять оружие Украине
Путин убеждён, что у нынешнего президента «украли победу», что оказало влияние на возникновение в 2022 году украинского кризиса.
Ранее Трамп заявил, что эскалация конфликта вызвана действиями предыдущей администрации Джо Байдена. И, если бы он находился у власти, то этого никогда бы не произошло.
Читайте также:
Политолог Дудчак: Трамп не погружен в конфликт России и Украины
Администрация Трампа не намерена участвовать в восстановлении Украины – Bloomberg
Меркурис: Трамп ни разу не упомянул, что продолжит поставлять оружие Украине
Анастасия Чинкова