Объединение «Мир Украине» провело в Словакии антиправительственные митинги

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Объединение «Мир Украине» организовало антиправительственные митинги в городах Словакии. Об этом рассказали на телеканале Ta3.
«Мы просим представителей государства отказаться от любого сотрудничества с Россией», — заявили телеканалу организаторы.
Также среди призывов значится требование к правительству Фицо уйти в отставку «ради будущего Словакии». Организатором митингов выступило объединение «Мир Украине». Лидеры движения уже не раз выступали с критикой к правительству страны и к Фицо в частности. По данным экспертов, на антиправительственные марши вышло порядка 100 тысяч человек. В столице страны Братиславе насчитано 60 тысяч митингующих. Акция стала самой масштабной с начала 1990-х годов.
Ранее Фицо заявлял о наличии в Словакии «группы экспертов» из-за границы, целью которой является свержение правительства. По словам премьера, эти же люди приняли непосредственное участие в событиях в Грузии. На почве этого глава страны созвал заседание Совета безопасности.
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