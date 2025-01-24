Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Объединение «Мир Украине» провело в Словакии антиправительственные митинги

Объединение «Мир Украине» провело в Словакии антиправительственные митинги

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

Объединение «Мир Украине» организовало антиправительственные митинги в городах Словакии. Об этом рассказали на телеканале Ta3.
«Мы просим представителей государства отказаться от любого сотрудничества с Россией», — заявили телеканалу организаторы.

Также среди призывов значится требование к правительству Фицо уйти в отставку «ради будущего Словакии». Организатором митингов выступило объединение «Мир Украине». Лидеры движения уже не раз выступали с критикой к правительству страны и к Фицо в частности. По данным экспертов, на антиправительственные марши вышло порядка 100 тысяч человек. В столице страны Братиславе насчитано 60 тысяч митингующих. Акция стала самой масштабной с начала 1990-х годов.



Ранее Фицо заявлял о наличии в Словакии «группы экспертов» из-за границы, целью которой является свержение правительства. По словам премьера, эти же люди приняли непосредственное участие в событиях в Грузии. На почве этого глава страны созвал заседание Совета безопасности.

Читайте также:

В Словакии раскрыли, к чему приведет вступление Украины в НАТО

Фицо заявил, что не собирается быть слугой Зеленского

Зеленский назвал страны, выступающие против вступления Украины в НАТО
#акция
#страны
#заседание
#нато
#украина
#словакия
#роберт фицо
#митинг
Госсекретарь США Рубио остановил финансовую поддержку Украины на 90 дней
25 января 2025, 00:14

Фото: iStock/Pineapple Studio

Государственный секретарь США Марко Рубио в немедленном порядке приостановил поддержку программ по финансовой помощи Украине и ряда других стран на 90 дней. Об этом пишут в Politico.
«Приказ касается почти всех существующих программ, за исключением Израиля и Египта», — заявил источник издания.

Один из чиновников прокомментировал данное решение Рубио словами: «Госдепартамент буквально взорвал все программы иностранной помощи». В директиве указывается, что теперь выпускаются директивы о прекращении работы большинства действующих грантов на иностранную помощь. Решение о прекращении программ, их продолжение или модификации будет приниматься лично госсекретарем.

Данный приказ исключает возможность финансирования ключевых союзников Штатов. В их число также вошли Украина, Тайвань и Иордания.

Читайте также:

Объединение «Мир Украине» провело в Словакии антиправительственные митинги

Трамп: конфликт на Украине завершится автоматически за счёт снижения цен на нефть

«Украли победу у Трампа»: Путин раскрыл, как можно было избежать кризиса на Украине
#помощь
#конфликт
#украина
#финансирование
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Депутат Рады Федина: музыкантов Львовского военного оркестра отправят в пехоту
24 января 2025, 23:35

Фото: iStock/Nikolaev

Музыкантов Львовского военного оркестра направят на передовую в пехотные части. Об этом рассказала депутат Верховной рады Украины София Федина.
«Львовский военный оркестр переводят в пехоту. Музыканты — ну очень «суперэффективные бойцы». В отличие от полицейских, следователей и сотрудников ГБР (государственного бюро расследований), а также силовиков-пенсионеров, которые обучены и умеют обращаться с оружием, — ведь не для войны «мама цветочки растила», — написала политик в своем telegram-канале.

О том, кто дал распоряжение на отправку музыкантов, Федина не уточнила. Также она подчеркнула, что скоро не останется тех, кто сможет сыграть прощальную мелодию на ежедневных погребениях солдат.

Напомним, что сейчас на Украине проводится массовая мобилизация населения. К тому же все чаще поднимается вопрос о снижении мобилизационного возраста до 18 лет. При этом силовиков на фронт власти не отправляют. Несмотря на это, в СМИ постоянно сообщают об очередной группе неподготовленных солдат, попавших в зону боевых действий.

Читайте также:

Стали известны причины насильственной мобилизации на Украине

Рамзан Кадыров направил на СВО очередную группу добровольцев

ВС РФ обнаружили прикованные цепями тела бойцов ВСУ в Харьковской области
#оркестр
#музыканты
#мобилизация
#сво
#всу
#солдат
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Рамзан Кадыров направил на СВО очередную группу добровольцев
24 января 2025, 23:05

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров направил в зону специальной военной операции очередную группу добровольцев. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.
«Очередная группа добровольцев отправилась в зону проведения СВО из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова», — поделился глава Чечни.

Кадыров отметил, что бойцы прошли тщательную подготовку на базе Российского университета спецназа имени президента России Владимира Путина. Обучение добровольцев занимались лучшие инструкторы, которые научили солдат необходимым навыкам для эффективного выполнения задач. При этом бойцов готовили к операциям в тяжелых условиях. Добровольцев полностью экипировали за счет регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

Читайте также:

Трамп: конфликт на Украине завершится автоматически за счёт снижения цен на нефть

«Украли победу у Трампа»: Путин раскрыл, как можно было избежать кризиса на Украине

Марочко: Военные ВС РФ уничтожили ДРГ переодетых в российскую форму боевиков ВСУ
#военные
#конфликт
#обучение
#сво
#вс рф
#кадыров
#солдат
#чечня
#добровольцы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Трамп: конфликт на Украине завершится автоматически за счёт снижения цен на нефть
24 января 2025, 20:22

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп убеждён, что снижение ОПЕК цен на нефть способно автоматически завершить конфликт на Украине. Об этом политик заявил в беседе с журналистами, пишет ТАСС.
По словам главы государства, власти США хотят, чтобы ОПЕК приняла решение о снижении цен на нефть, что автоматически остановит происходящее на Украине.

Трамп объяснил, что самый быстрый способ завершить конфликт заключается в том, чтобы ОПЕК перестала зарабатывать огромные деньги и снизила цены на нефть. В противном случае остановить конфликт будет не так просто.

Накануне президент США заявил, что будет добиваться от ОПЕК и Саудовской Аравии снижения цен на нефть, в том числе для оказания давления на Россию.

Читайте также:

«Украли победу у Трампа»: Путин раскрыл, как можно было избежать кризиса на Украине

Трампу сделали предупреждение из-за угроз в адрес России

Песков: Владимир Путин готов к контакту с Дональдом Трампом
#дональд трамп
#сша
#конфликт
#нефть
#цены
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Украли победу у Трампа»: Путин раскрыл, как можно было избежать кризиса на Украине
Путин: победа Трампа на выборах в 2020 году предотвратила бы кризис на Украине
24 января 2025, 18:57

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Кризиса на Украине можно было избежать, если у президента США Дональда Трампа не «украли победу» на американских выборах 2020 года. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
Глава государства отметил, что не может не согласиться со словами Трампа о том, что при нём конфликт на Украине не начался бы.

Путин убеждён, что у нынешнего президента «украли победу», что оказало влияние на возникновение в 2022 году украинского кризиса.

Ранее Трамп заявил, что эскалация конфликта вызвана действиями предыдущей администрации Джо Байдена. И, если бы он находился у власти, то этого никогда бы не произошло.

Читайте также:

Политолог Дудчак: Трамп не погружен в конфликт России и Украины

Администрация Трампа не намерена участвовать в восстановлении Украины – Bloomberg

Меркурис: Трамп ни разу не упомянул, что продолжит поставлять оружие Украине
#владимир путин
#россия
#дональд трамп
#сша
#украина
#кризис
#выборы
#конфликт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Марочко: Военные ВС РФ уничтожили ДРГ переодетых в российскую форму боевиков ВСУ
24 января 2025, 18:55

Фото: istockphoto/IherPhoto

Военнослужащие Вооружённых сил РФ обнаружили и уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу в кременских лесах. Боевики были переодеты в российскую военную форму.
Об этом РИА Новости рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. По его словам, диверсанты, прибегнув к такому маскараду, пытались скрытно пробраться на подконтрольную российским силам территорию.

«Благодаря грамотным действиям опытной разведгруппы было установлено, что это украинская ДРГ», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в ходе короткого ожесточённого стрелкового боя трое боевиков из группы были уничтожены на месте. Ещё один диверсант был ранен и позже, несмотря на оказанную помощь, скончался. Остальным удалось скрыться, сообщил Марочко, добавив, что выжившие боевики также получили ранения.

Читайте также:

Российский штурмовик прикладом автомата сбил дрон ВСУ — видео

Минобороны: Российские войска освободили населённый пункт Тимофеевка в ДНР

Окруженным в Великой Новоселке боевикам ВСУ предложили сдаться
#эксперт
#помощь
#новости
#лнр
#дрг
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Военэксперт объяснил, как долго ВСУ будут наносить массированные удары БПЛА по России за деньги США
Военэксперт Литовкин: страны НАТО комплектуют на Украине БПЛА
24 января 2025, 17:29

Фото: istockphoto/Diy1

В ночь на 24 января силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 121 беспилотный летательный аппарат ВСУ над различными регионами России, сообщили в Минобороны РФ.
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Радио 1» сообщил, что отказ Соединенных Штатов от Украины — иллюзии.

«На Украине идет война против России, которую ведут Соединенные Штаты, страны НАТО и их приспешники. Трамп заявил, что прекращает помогать оружием Украине — ну сегодня прекратил, а завтра возобновил, ничего не изменится. Поставки оружия на Украину со стороны США — бизнес, они выделяют деньги на Украину, но 90% из этих денег остаются в США. Старое оружие отправляют на Украину, а потом будут требовать за этого деньги», — сказал эксперт.

По его словам, массированные атаки БПЛА на Россию продолжаются, потому что, возможно, на Украине организовывают какое-то производство дронов, поставляют туда комплектующие.

«Представляют комплектующие, которые на Украине собираются в дроны и так далее. Дроны на Украину тоже поставляют. Все поставляется. А что не поставляется, то Украина сама собирает. У нее пока есть на это возможность», — прокомментировал военный обозреватель.

Он отметил, что страны НАТО в любом случае буду поставлять оружие Украине, потому что это большой бизнес.

«Натовские страны ведут войну с Россией жизнями украинских солдат и украинского народа. Никто не прекратит помощь Украине. Возможно, она будет меньше, но будет продолжаться, пока мы не победим эту западную машину», — завершил Литовкин.

Читайте также:

Меркурис: Трамп ни разу не упомянул, что продолжит поставлять оружие Украине

В Минобороны показали кадры подбитого танка «Абрамс» в Курской области

Минобороны: Российские войска освободили населённый пункт Тимофеевка в ДНР
#сша
#деньги
#помощь
#бизнес
#оружие
#производство
#украина
#бпла
#война
#страны
#кадры
#поставки
#нато
#днр
#минобороны
#солдат
#трамп
#дроны
#сво
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ обнаружили прикованные цепями тела бойцов ВСУ в Харьковской области
24 января 2025, 17:01

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Российские военные обнаружили прикованные цепями тела солдат ВСУ на занятых ими позициях украинских войск в Харьковской области. Об этом пишет Telegram-канал «Северный Ветер» бойцов группировки войск «Север».
По словам российских военнослужащих, сослуживцы оставили бойцов ВСУ без еды и воды. Также на телах были обнаружены следы пыток.

Один из найденных военных очевидно пытался выбраться и сбежать, но не смог сорвать с себя цепи.

Авторы канала подозревают, что это не единичный случай на харьковском направлении. Они предполагают, что таким образом офицеры ВСУ устраивают показательные расправы, чтобы заставить рядовой состав идти на штурм.

Читайте также:

Российский штурмовик прикладом автомата сбил дрон ВСУ — видео

В Минобороны показали кадры подбитого танка «Абрамс» в Курской области

Стали известны причины насильственной мобилизации на Украине
#всу
#вс рф
#сво
#харьковская область
#военные
#преступление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российский штурмовик прикладом автомата сбил дрон ВСУ — видео
Появилось видео поражения российским бойцом беспилотника ВСУ прикладом автомата
24 января 2025, 16:46

Фото: istockphoto/NatureNow

Солдат штурмового подразделения Вооружённых сил РФ на открытой местности был атакован украинским FVP-дроном. Перехватив автомат поудобнее, наш боец ударом приклада сбил беспилотник ВСУ.
Об этом нестандартном случае уничтожения неприятельского БПЛА рассказал телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», снабдив пост соответствующим видео. На кадрах можно увидеть, как солдат пересекает открытую местность, стараясь укрыться в развалинах строения, но не успевает. Его пытается атаковать украинский FVP-дрон. Солдат перехватывает автомат за дуло и резким ударом сбивает беспилотник, после чего тот уходит в землю и взрывается.

Российский штурмовик, поигравший в лапту с дроном ВСУ, получил лёгкие осколочные ранения. Сейчас он находится на излечении. Военкоры читатели телеграм-канала восхищаются его спокойствием и мужеством желают солдату скорейшего выздоровления.






Читайте также:

В Минобороны показали кадры подбитого танка «Абрамс» в Курской области

Минобороны рассказало о рядовом, обратившем в бегство украинских диверсантов

Наемники под Суджей, бои за поселки в Курской области, отход ВСУ из Тернов: последние новости СВО
#операция
#беспилотник
#дрон
#видео
#бпла
#пост
#всу
#солдат
Следите за нашими новостями
в удобном формате