Трамп назвал срок окончания конфликта на Украине
Трамп предрёк долгое продолжение боевых действий на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине может продолжаться ещё долго. Слова политика приводит ТАСС.
Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Американский лидер отметил, что на Донбассе идут очень тяжёлые бои.
«Кажется, что это не закончится ещё долго», — сказал глава Белого дома.Он добавил, что Россия обладает очень большой армией. Помимо этого, Трамп подчеркнул, что неустанно работает над урегулированием ситуации на Украине. Политик признался, что изначально считал этот конфликт одним из тех, которые он сможет остановить.
