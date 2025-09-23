Трамп назвал срок окончания конфликта на Украине

23 сентября 2025, 22:08

Трамп предрёк долгое продолжение боевых действий на Украине

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине может продолжаться ещё долго. Слова политика приводит ТАСС.





Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Американский лидер отметил, что на Донбассе идут очень тяжёлые бои.

«Кажется, что это не закончится ещё долго», — сказал глава Белого дома.