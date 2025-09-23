Трамп заявил о готовности Украины «пойти дальше» после возвращения территорий

23 сентября 2025, 23:38

Трамп: При поддержке ЕС Украина может не только вернуть территории, но и пойти дальше

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Украина при поддержке Европейского союза (ЕС) может позволить себе не только вернуть все «изначальные территории», но, возможно, и «пойти еще дальше». Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social, подводя итоги встречи с Владимиром Зеленским.





Американский лидер напомнил, что конфликт на Украине продолжается уже более трех лет. Оценив военную и экономическую ситуацию, Трамп пришел к выводу о будущем для Киева.





«Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы, и, в особенности, НАТО, те границы (Украины), с которых все началось, могут быть вариантом», — заявил Трамп.