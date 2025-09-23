Трамп заявил о готовности Украины «пойти дальше» после возвращения территорий
Трамп: При поддержке ЕС Украина может не только вернуть территории, но и пойти дальше
Украина при поддержке Европейского союза (ЕС) может позволить себе не только вернуть все «изначальные территории», но, возможно, и «пойти еще дальше». Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social, подводя итоги встречи с Владимиром Зеленским.
Американский лидер напомнил, что конфликт на Украине продолжается уже более трех лет. Оценив военную и экономическую ситуацию, Трамп пришел к выводу о будущем для Киева.
«Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы, и, в особенности, НАТО, те границы (Украины), с которых все началось, могут быть вариантом», — заявил Трамп.
Глава Белого дома подчеркнул, что Соединенные Штаты не прекратят поставлять оружие НАТО, в то время как Украина, возможно, решит «пойти еще дальше» после возвращения утраченных территорий.
