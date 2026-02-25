Достижения.рф

«Готовы на все»: Бывший нардеп назвал абсурдной идею о референдуме по Донбассу

Экс-нардеп Килинкаров: Граждане Украины готовы пойти на все ради мира
Фото: iStock/Silent_GOS

Украинский народ хочет скорейшего завершения конфликта. В этом уверен бывший народный депутат Украины Спиридон Килинкаров.



Ранее немецкая газета Junge Welt написала, что предложенный Владимиром Зеленским референдум по Донбассу может пройти не по плану и привести к негативным для властей результатам.

«Украинцы хотят завершения конфликта, у меня в этом сомнений нет. Они готовы ради этого на все. Однако вопрос о передаче части территорий Донбасса — это не вопрос референдума, это вопрос исключительно верховного главнокомандующего, которому сделали конкретное предложение для прекращения огня», — сказал Килинкаров «Газете.Ru».

Он добавил, что Зеленский, говоря о референдуме по территориальному вопросу, хочет перенести ответственность за важное военно-политическое решение на украинцев. Он манипулирует общественным мнением, чтобы снять с себя все обязательства, заключил эксперт.

