25 февраля 2026, 16:25

Экс-нардеп Килинкаров: Граждане Украины готовы пойти на все ради мира

Фото: iStock/Silent_GOS

Украинский народ хочет скорейшего завершения конфликта. В этом уверен бывший народный депутат Украины Спиридон Килинкаров.





Ранее немецкая газета Junge Welt написала, что предложенный Владимиром Зеленским референдум по Донбассу может пройти не по плану и привести к негативным для властей результатам.





«Украинцы хотят завершения конфликта, у меня в этом сомнений нет. Они готовы ради этого на все. Однако вопрос о передаче части территорий Донбасса — это не вопрос референдума, это вопрос исключительно верховного главнокомандующего, которому сделали конкретное предложение для прекращения огня», — сказал Килинкаров «Газете.Ru».