24 февраля 2026, 21:34

Глава Евросовета Кошта: Москва не должна добиться успеха на переговорах с Киевом

Фото: istockphoto/FabrikaCr

России нельзя дать добиться успехов в ходе переговоров по Украине. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил глава Евросовета Антониу Кошта.





По его словам, возможно лишь установить «справедливый и прочный мир», который должен опираться на международное право, уважение суверенитета и территориальной целостности, а также принципы Устава ООН. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя тему возможного участия европейцев в переговорах России и США, сказала, что Евросоюзу для начала нужно восстановить статус стороны, с которой можно разговаривать хотя бы «на ногах».





«России нельзя позволить добиться успехов за столом переговоров», — сказал Кошта.