«Готовые документы»: Стало известно, зачем Путин будет встречаться с Уиткоффом и Кушнером

21 января 2026, 17:14

Депутат Журова: Уиткофф может привезти готовые документы по Украине в Россию

Фото: iStock/ronniechua

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер могут привезти на встречу с российским лидером Владимиром Путиным документы по урегулированию украинского конфликта. Так считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.





Напомним, Уиткофф заявил, что отправится в Москву 22 января. Там он планирует встретиться с Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил наличие этой встречи в графике главы государства.



По мнению Журовой, визиты американской делегации в Москву полезны для России, поскольку так Вашингтон демонстрирует всему миру, что переговорный процесс по Украине продолжается.





«Американская сторона уже провела достаточно много консультаций с Киевом, так что не исключено, что Уиткофф и Кушнер будут готовы представить Путину какие-то готовые документы, касающиеся украинского урегулирования», — сказала депутат «Газете.Ru».