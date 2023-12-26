Украинский генерал заявил о несостоятельности Зеленского

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Глава Украины Владимир Зеленский не способен справиться с проблемами, которые создают российские дроны по всей линии боевого соприкосновения, об этом заявил отставной украинский генерал-майор Сергей Кривонос в интервью для телеканала «NEWSROOM».
«Количество российских дронов достигает такого количества, такого массового применения, что они повсюду на маршрутах передвижения наших войск к линии фронта, как грибы в лесу после дождя. А мы тратим средства непонятно на какие вещи и дальше будем проигрывать. А учитывая, что они применяют камеры ночного видения, то и в ночи покоя не будет», — прокомментировал ситуацию Кривонос.
Бывший военный напомнил, что сейчас Вооружённые силы РФ имеют преимущество не только в беспилотных летательных аппаратах, но и в артиллерии.
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