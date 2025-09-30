Готовившему отравление выпускников училища террористу ужесточили приговор

30 сентября 2025, 16:24

Готовившему отравление выпускников училища террористу дали пожизненное

Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun

Апелляционный военный суд ужесточил приговор уроженцу Мелитополя Егору Семенову, признав его виновным в подготовке теракта и назначив пожизненное лишение свободы. Об этом сообщила Генпрокуратура.