Готовившему отравление выпускников училища террористу ужесточили приговор
Апелляционный военный суд ужесточил приговор уроженцу Мелитополя Егору Семенову, признав его виновным в подготовке теракта и назначив пожизненное лишение свободы. Об этом сообщила Генпрокуратура.
Ранее, в апреле, Южный окружной военный суд приговорил Семенова к 27 годам за государственную измену и попытку теракта с использованием отравляющих веществ. После поступившего представления прокуратуры Краснодарского края приговор пересмотрели.
По данным следствия, в феврале 2023 года Семенов, выступавший против спецоперации, вступил в контакт с украинскими спецслужбами, получил псевдоним «№ 35» и выполнял задание организовать отравление более 70 офицеров ПВО во время празднования 20‑летия выпуска Армавирского авиационного училища.
Для этого он приобрёл алкоголь и торт, приготовил токсичное вещество и доставил отравленные продукты в ресторан, где должно было состояться торжество. Подарки вызвали подозрения, их передали правоохранителям, а экспертиза выявила наличие яда.
За выполнение задания Семенову обещали 400 тысяч рублей, однако вознаграждение он не получил. Теперь он проведёт в заключении остаток жизни.
