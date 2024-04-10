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В ДТП погиб начальник украинского пограничного отряда города Конотоп в Сумской области Александр Ярошенко, заявил военный корреспондент Руслан Татаринов.
«Начальник, Майор Пограничного отряда г.Конотоп разбился в ДТП, две версии на данный момент...Почему погиб такой ранг руководивший подготовкой пограничников атакой на Белгородскую область?», — написал он в своём Telegram-канале.
Неделю назад Татаринов рассказал о ликвидации в Семеновке российскими военными главного знаменосца Нацгвардии Украины Арсена Мартынюк.
Ранее польский наемник Михал Липский, воевавший на стороне Киева, заявил, что ВСУ лишились мотивированных боевиков. Он подчеркнул, что подготовка солдат находится на очень низком уровне.
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Алёна Самарева