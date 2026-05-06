«Готовятся к эскалации»: В РФ оценили одобрение США поставки авиабомб JDAM Киеву

06 мая 2026, 17:12

Военэксперт Кнутов: Использование авиабомб JDAM создаст риски для ВСУ

Одобрение конгрессом США поставок авиабомб JDAM Украине говорит о том, что Вашингтон продолжает политику поддержки Украины, но уже за счет денег ЕС. Такое мнение выразил военный эксперт Юрий Кнутов.





Напомним, Госдеп США одобрил продажу Украине авиабомб JDAM и оборудования к ним на сумму почти $400 млн. Кнутов объяснил, что это фугасные авиабомбы разного калибра с массой от 230 до 960 килограммов. Их можно применять с помощью самолетов F-16 и Су-27, которые еще есть у Украины.





«При этом наши истребители умеют эти бомбы сбивать. Боеприпасы такого типа имеют достаточно ограниченный радиус действия. В зависимости от модификации — до 100 километров. У украинских F-16, которых не так много, будут серьезные риски с их применением, потому что для атаки нужно приблизиться к зоне боевых действий», — отметил Кнутов в разговоре с изданием «Абзац».

«Если бы это было стоящее оружие, вряд ли они передавали бы его в таком количестве нашему противнику. Поэтому надо наблюдать за развитием ситуации», — пояснил специалист.