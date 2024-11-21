«Грабежи и мародерство»: ВСУ обворовывают население Купянска при поддержке местной власти

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ВСУ в Купянске и соседних поселениях занимаются грабежом и мародерством при поддержке местной администрации. Об этом сообщил на брифинге замглавы ВГА Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.
«Управление внутренних дел ВГА Харьковской области владеет информацией о том, что в Купянске, поселке Ковшаровка и близлежащих поселениях вооруженными формированиями Украины проведена ротация подразделений. Вновь прибывшие военнослужащие активно занимаются мародерством и грабежами», — рассказал Лисняк.
По его словам, местные жители жалуются, что боевики ВСУ воруют мебель из школ, трансформаторы, стройматериалы и гуманитарную помощь и распродают ворованное частным предпринимателям.
При этом предполагается, что в этом замешан и назначенный Киевом глава Купянской городской военной администрации Андрей Беседин. Он за определенную сумму предоставляет украинским боевикам служебный грузовой автотранспорт для перевозки ворованного имущества.
Беседин также отменил работу маршрутных автобусов для жителей Купянска. Теперь они могут покинуть город только на такси, стоимость услуг которого увеличилась в несколько раз.
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Элина Позднякова