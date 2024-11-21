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На всём протяжении линии боевого соприкосновения подразделения Вооружённых сил Украины терпят фиаско. На многих направлениях они вынуждены отступать под натиском российских военных.
Об этом в эфире Первого канала сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, украинский лидер Зеленский на данный момент чётко понимает, что если Запад, то есть НАТО, не будет вовлечён в военное противостояние, то Украина фактически обречена на поражение.
Советник Пушилина также добавил, что поставки Киеву западного вооружения не повлияли на ситуацию на фронте. Так же как и ранее снабжение Украины западной техникой и вооружениями, включая хвалёные истребители F-16, не изменили рисунка боевых действий, в ходе которых российские войска неизменно одерживают верх, заключил Кимаковский.
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Александр Бойцов