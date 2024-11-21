ВС РФ зачистили от ВСУ северный берег Кураховского водохранилища

Фото: iStock/Anna_Anikina
Российские войска зачистили от ВСУ северный берег Кураховского водохранилища. Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире «СоловьёвLive».
Он отметил, что наиболее успешными для российских военных на данный момент являются покровское и кураховское направления. Там особенно активно ведут боевые действия бойцы группировки «Центр», которые ликвидируют противника между реками Соленая и Волчья, в направлении Красноармейска (украинское название – Покровск), а также на берегу Кураховского водохранилища, где почти полностью зачищен берег.
Кроме того, российские войска взяли под контроль дорогу, которая являлась единственной возможностью ВСУ покинуть город.
Читайте также:
Депутат Верховной Рады рассказал, что Киев может дать согласие на заморозку конфликта
Российские военкоры сообщили о возможной первой атаке по Украине баллистической ракетой
ПВО сбила две британские ракеты Storm Shadow над территорией России
Анастасия Чинкова