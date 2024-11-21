«Решающий рывок»: ВСУ накапливают ракеты перед возможным наступлением на регион России

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Украинский конфликт переходит в зимнюю фазу, а непростые погодные условия сказываются на ведении боевых действий, поскольку земля замерзает и леса больше не помогут укрываться от беспилотников. При этом стороны стараются занимать более выгодные позиции, пишет РИА Новости.
Отмечается, что российским военным удалось значительно продвинуться в западной части Донецкой Народной Республике (ДНР). Сейчас основной целью ВС РФ является Красноармейск (украинское название – Покровск), который служит путём снабжения донбасской группировки ВСУ.
Также российские войска сейчас сосредоточены на освобождении Курахова, чтобы заставить украинских военных отступить и оставить им лишь узкие коридор на запад, как уже делалось при освобождении Угледара и Авдеевки.
ВСУ, тем временем, копят западное вооружение, чтобы предпринять попытку наступления на один из приграничных регионов России. Так, войска уже в течение нескольких месяцев не использовали ракеты Storm Shadow и SCALP-EG.
В материале агентства также указано, что для киевских властей очень важно показать свою способность проводить крупные военные операции до инаугурации Дональда Трампа.
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Также российские войска сейчас сосредоточены на освобождении Курахова, чтобы заставить украинских военных отступить и оставить им лишь узкие коридор на запад, как уже делалось при освобождении Угледара и Авдеевки.
ВСУ, тем временем, копят западное вооружение, чтобы предпринять попытку наступления на один из приграничных регионов России. Так, войска уже в течение нескольких месяцев не использовали ракеты Storm Shadow и SCALP-EG.
В материале агентства также указано, что для киевских властей очень важно показать свою способность проводить крупные военные операции до инаугурации Дональда Трампа.
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Анастасия Чинкова