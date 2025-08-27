Слюсарь раскрыл подробности ночной атаки ВСУ на Ростовскую область

27 августа 2025, 06:33

Слюсарь: В ходе ночной атаки ВСУ в семи муниципалитетах Ростовской области сбили БПЛА

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Силы ПВО успешно отразили массированную атаку беспилотников на Ростовскую область. В ночь на 27 августа дроны ВСУ были уничтожены над территорией Ростова, Таганрога, Новошахтинска, а также Неклиновского, Мясниковского, Миллеровского и Чертковского районов. Об этом сообщил врио губернатора региона Слюсарь в своем Telegram-канале.





В населенных пунктах Новобессергеневка и село Боцманово Неклиновского района осколками повреждены фасады, крыши и ворота частных домов, один автомобиль.



В Новошахтинске фрагменты БПЛА упали во двор жилого дома, причинив ущерб кровле нескольких соседних зданий и автомобилю, также нарушив энергоснабжение одного из домовладений.



