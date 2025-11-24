Градообразующий завод в Кашире устроил экскурсию для семей участников СВО
На Каширском заводе металлоконструкций и котлостроения провели экскурсию для семей участников спецоперации. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
Одно из крупнейших градообразующих предприятий города три года назад отметило 95-летие и продолжает развиваться. Экскурсия прошла в рамках губернаторского проекта «Промышленный туризм Московской области».
«Цех по выпуску продукции для тепловых и атомных электростанций гостям показали гендиректор предприятия Андрей Максимович и главный технолог Владимир Колузатов. Экскурсанты узнали об истории завода, познакомились с масштабным современным производством. Участников экскурсии впечатлила многотонная продукция для энергетической отрасли. Они увидели, как в огромных цехах работают сварщики, машинисты кранов, слесари и другие рабочие», – отметили в пресс-службе.Гости завода узнали полезную информацию о профессиях, связанных с обработкой металла и изготовлением металлоконструкций.